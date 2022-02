„Jedná se o zcela unikátní objekt. Stávající stav interiéru tomu ale neodpovídá. Vnitřní prostory jsou nevyhovující jak z provozního, tak i estetického hlediska. V případě získání dotace budeme schopni už na konci roku zahájit opravy,“ uvedl starosta Miloš Mička. Je potřeba dům zbavit necitlivých stavebních úprav z minulosti a vytvořit multifunkční prostory pro akce. Nově by zde mohla sídlit Společnost česko-německého porozumění. Spolu s ní by se do budovy Latinské školy mohla přesunout zámecká expozice Jak se žilo na venkově.