Bystré – Město musí opravit část technologického zařízení na čistírně odpadních vod.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Má za sebou desítky let provozu, proto v Bystrém potřebují provést nezbytnou údržbu. „Čistírnu jsme budovali někdy v devadesátých letech,“ uvedl starosta Miloslav Sejkora. Vedení města má obavy, že by mohlo dojít k závažné poruše. Podle starosty je proto nutné vyměnit lapač nečistot. Splaškové odpadní vody, které do čistírny přitékají, jsou plné hrubých nečistot a kalů. Tím zařízení velmi trpí. Náklady na výměnu součásti jsou ale nezanedbatelné. „Podali jsme žádost o dotaci na intenzifikaci čistírny. Předpokládané náklady odhadujeme na šest milionů korun,“ sdělil Miloslav Sejkora. V současné době radní čekají, jestli s žádostí o finanční příspěvek uspěli.