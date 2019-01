Pec pod Sněžkou – V krkonošském středisku je od úterý rozhodnuto. Lanovou dráhu na nejvyšší český vrchol by mělo postavit sdružení pod názvem Lanovka Sněžka.

Ilustrační foto - Sněžka | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Sdružení tvoří trutnovská stavební firma BAK a italský odborník na lanovkářskou technologii, firma Leitner. Verdikt vynesli zastupitelé.

„Sdružení nabídlo ze tří uchazečů nejnižší cenu, a to 299 milionů korun bez DPH,“ uvedla pro ČTK jako důvod rozhodnutí Lenka Dvořáková ze společnosti Dabona. Ta projekt nové lanovky pro Pec pod Sněžkou zajišťuje.

Dalšími uchazeči v druhém tendru o stavbu lanovky byly Eurovia CS a firma Chládek a Tintěra Pardubice. Pokud verdikt nezkomplikují nějaké námitky a dojde k podpisu smlouvy mezi zadavatelem a vítězi tendru na stavbu dráhy, začnou práce už 1. září. Protože půjde zpočátku o činnosti, které nevyžadují ukončení provozu současné, šedesát let staré dvousedačky, mohla by jezdit ještě do podzimu příštího roku.

Odhadovaná hodnota stavby je 330 milionů korun bez DPH, Pec má na stavbu evropskou dotaci 230 milionů. V podmínkách stojí, že nová lanovka má jet nejpozději 30. června 2014.

Vzhledem k náročnosti stavby v náročném a nepřístupném terénu a díky nejistým klimatickým podmínkám se letos na jaře Pečtí rozhodli posunout původní termín dokončení stavby z 30. září 2013 na 31. března 2014. „Jde o to, aby v roce 2013 byl maximálně možný prostor pro letecký transport. Podle původního záměru se stavba měla předávat v devátém měsíci, ale raději podzim obětujeme, aby byla dostatečná rezerva,“ zdůvodnil již koncem května pro Deník starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a dodal, že pokud by bylo počasí příznivé, je možné předat stavbu dříve.

Nová lanovka umožní pasažérům jízdu v uzavřené čtyřmístné kabině. Nastupovat do ní budou v dolní stanici , která se ze současného umístění posune blíže do města, a to k parkovišti u chaty Lesovna. Mezistanice na Růžové hoře a výstupní místo na Sněžce zůstanou tam, kde jsou. Díky nové technologii a uzavřeným kabinkám bude lanová dráha lépe odolávat silnému větru a dá se předpokládat, že nebude tak často omezen její provoz jako nyní. Kapacita zůstane stejná jako dosud, a to 250 lidí za hodinu. Zadavatelé tak respektovali jeden z hlavních požadavků ochranářů krkonošské přírody.