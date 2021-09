Lavičky se tak na příští sezonu do zámecké zahrady vrátí a co bude dál, ukáží jednání mezi architektem a Národním památkovým ústavem.

A i když se laminátové lavičky nelíbí ani radnici, dohodu musí všichni respektovat. „Nelíbí se mi ani laminátové koryto, ale nejsem v pozici, že bych jako starosta mohl rozhodnout: ‚Odstraňte to, nelíbí se mi to.‘ Celý projekt vznikl dávno před mým nástupem na radnici a musím respektovat smlouvy a zákony, které v tuto chvíli stojí na straně autora,“ řekl Brýdl. Laminátový program při přípravě projektu revitalizace zámeckého návrší povolili a schválili památkáři i další dotčené instituce.

Architekt Jan Šépka se ale s vedením Národního památkového ústavu dohodl, že laminátové lavičky musí zpět. „Jejich odstranění bylo porušením autorského práva,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Laminátové lavičky patří městu. To z peněz za prodej dětského pavilonu zaplatí očištění, repasi laviček a jejich ukotvení.

Konec laminátu v Litomyšli se zatím nekoná. Poté, co kastelán zámku Petr Weiss nechal ze zahrad uklidit laminátové lavičky a nakoupil klasické dřevěné, všechno je zase jinak. Laminát musí zpět. Architekt Jan Šépka, který je autorem celkové obnovy zámeckého parku, totiž viní město z porušení autorských práv, ačkoliv udržitelnost projektu už skončila.

