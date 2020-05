Nový přístroj izolátor je už v laboratoři v Litomyšli. V nemocnici jsou tak připraveni i na případné další vlny nákazy. Finance na zakoupení přístroje poskytl Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Litomyšlská laboratoř měla k dispozici malé zařízení, které dokázalo za hodinu izolovat asi šestnáct vzorků.

„Tato kapacita vůbec nevyhovovala. Poptávka byla obrovská, kromě techniky jsme tak využívali i ruční izolaci. Manuální práce s infekčním materiálem ale vyžaduje velkou opatrnost a vždy je třeba počítat s rizikem. Nový izolátor pomůže nejen zvýšit rychlost vyšetřování vzorků, ale také bezpečnost při práci s vysoce infekčním materiálem,“ vysvětluje primářka Oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice Jana Janečková.

Na nový izolátor se složili lidé z regionu, firmy, obce i jednotliví dárci. Před pořízením izolátorů do Pardubic a Litomyšle byly laboratoře v Pardubické a Litomyšlské nemocnici schopné testovat kolem tří set vzorků za den. Nyní by to mohlo být až osm set vzorků.