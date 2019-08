Ve svitavské nemocnici se momentálně pracuje na rekonstrukci budovy polikliniky. Z tohoto důvodu se některé ambulance i další pracoviště přesouvají do jiných prostor.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Poslední změny se dotkly ORL ambulance. Ta se přemístila z přízemí polikliniky na zrekonstruované pracoviště do hlavní budovy nemocnice. Vstup do nového prostoru ORL se nachází naproti lůžkovému pavilonu oddělení ORL. Již dříve byla přesunuta interní odborná ambulance do druhého patra budovy rehabilitace a také lékařská pohotovostní služba pro dospělé, která je nyní v přízemí hlavní budovy. Rekonstrukce potrvá do července příštího roku. „Výsledkem bude zateplená zrekonstruovaná budova polikliniky připravená poskytnout pacientům širokou škálu ambulantních služeb, a to včetně lehce dostupné nemocniční lékárny v přízemí budovy,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.