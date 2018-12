Kvůli ledovce je uzavřen Suchý vrch i řada okresek

Pardubický kraj – Ledovka nadále ovládá silnice hlavně ve vyšších polohách. Po večerní nehodě autobusu u Bystřece během noci a hlavně ráno zapadly v příkopech desítky dalších aut, skutečných nehod naštěstí bylo minimum a neměly vážnější následky. Aktuálně hasiči zasahují o srážky dvou osobních aut a náklaďáku u benzinky na „pětatřicítce“ v Moravské Třebové poblíž zdejší pumpy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Hlavní tahy jsou s výjimkou Suchého vrchu na I/11, který je momentálně uzavřen, však jinak sjízdné bez omezení. Jsou mokré a až na výjimky i bez zbytků náledí nebo ledovky. Naproti tomu uzavřené kvůli ledovce jsou nadále některé silnice nižších tříd. Konkrétně se jedná o silnice z Křenova do Jevíčka a na druhou stranu do Městečka Trnávky, dále na Poličsku z Nedvězí na Trhonice a z Trpína na Hlásnici, u Svitav se jedná o okresky ze Svojanova na Vítějeves a rovněž na Bohuňov včetně spojky z Vítějevsi do Bohuňova.



Zapadlé kamiony:

Jaroměřice - uvízlý kamion

Moravská Třebová - tahač s návěsem dostal pravděpodobně smyk a poškodil bok vozu, ale i svodidla. Událost se obešla bez zranění

Výprachtice - na zledovatělé silnici se vzpříčil kamion s vlekem. Hasiči pomohli řidiči nasadit řetězy a kamion nakonec sám vyjel.

Gruna - Část kamionu skončila na silnici a část v příkopu.

Šedivec - zde uvízly dva kamiony.

Hasiči ráno vytahovali dodávku zapadlou v příkopě u Zadního Arnoštova u Svitav. Rušná ale byla především noc, kdy na Svitavsku a Orlickoústecku zapadlo několik kamionů.



„Silnice nadále ve vyšších polohách namrzají i na Lanškrounsku,“ varovali krajští silničáři.



Suchý vrch byl uzavřen v neděli ve 23 hodin, podle cestářů se z něj stala ledová hora nesjízdná i pro sypače. „Řidičům se omlouváme, úsek však nelze ošetřovat chemickým posypem kvůli blízkým zdrojům vody. Problémy byly tentokrát plošné,“ řekl Pavel Jerie, technik údržby ze společnosti Sovis, která má v Pardubickém kraji na starosti údržbu silnic prvních tříd. Velmi špatně průjezdný ale ale nejen Suchý vrch, nýbrž celý 15kilometrový úsek z Jablonného do Červené Vody.



Řidiči by ale měli koukat nejen před sebe, ale také nad sebe. Rizikem jsou totiž vedle zledovatělých vozovek také hrozící pády větví. Ty jsou obtěžkané mnohde až několikacentimetrovou námrazou, hlavně na Žamberecku. Tam jsou větve často ohnuté přímo nad silnice.



"K pádům větví nebo celých stromů vyjíždíme dnes nejčastěji právě do východní části Orlickoústecka. Padají nám na silnice i do drátů elektrického vedení," řekl operační profesionálních hasičů.



Na Chrudimsku a Pardubicku je již situace mnohem lepší díky postupující teplé frontě od západu. Teploty tu dosahují na rozdíl od Svitavska a Orlickoústecka, kde je místy kolem nuly, až k pěti stupňům nad nulou. Podle meteorologů se bude v příštích hodinách uklidňovat i ve východních částech kraje.