/FOTO, VIDEO/ Srdce, věnce z chvojí i kytice ze živých květin. V Desné u Litomyšle otevřela Alena Stráníková samoobslužný květinový stánek. Nejvíc na dračku jdou nyní dušičkové vazby, ale i podzimní věnce k zavěšení na dveře. Za měsíc podzimní kreace vystřídají adventní vazby a vánoční svícny.

Alena Stráníková z Desné pracuje jako účetní, ale má krásného koníčka. Už roky váže kytice, dělá výzdobu svateb a umí originální věnce pro každé roční období. Před pár týdny otevřela u jejich domu samoobslužný květinový stánek. Věnce, kytice nebo nazdobené košíky rovná každý den do malované historické skříně. Lidé si tady vyberou květiny a zaplatí do kasičky.

„Musím říct, že jsou lidé poctiví a vazby se mi neztrácejí. Ráno mám vždy plný krámek a přes den stále doplňuji. Teď je největší zájem o dušičkové vazby, srdíčka, která se hodí na dveře i na hroby,“ říká 48letá Alena Stráníková.

Vázat květiny se učila sama, vždy si doma potrpěla na výzdobu na jaro, podzim nebo Vánoce. Vystudovala potravinářskou školu a v posledních letech dělá účetnictví pro několik firem. Květiny bere jako koníček a relax od práce a starostí.

„Dostala jsem se k tomu náhodou. Vdávala se mi dcera a dělala jsem jí květinovou výzdobu. Pak to viděli další lidé, oslovila mě kamarádka, jestli bych udělala výzdobu i pro ni a pak se to postupně nabalovalo. Dělala jsem už dvě nebo tři svatby na zakázku, kdy si nevěsty řekly, co by chtěly a já se snažila jim vždy vyhovět. U všech svateb jsem navíc měla překvapení pro nevěstu, o kterém nevěděla. Vytvořila jsem pro ně svatební houpačku v přírodě, aby měli krásné fotky,“ vzpomíná Stráníková.

Nápad udělat květinový stánek byla velká náhoda a zrodil se letos v září při poslední svatbě. Novomanželé byli nadšení a díky této svatbě dostala zakázku na další výzdobu svateb na příští rok. Tak si řekla, že zkusí svoji práci nabídnout i dál.

„Přemýšlela jsem o něčem, abych byla doma a když budu stíhat, tak bych udělala vazby. Chtěla jsem na krámek pořád vidět, abych mohla doplňovat. Tak jsem přišla na samoobslužnou skříň, kam si lidé přijdou, když potřebují. Otvírám v osm hodin ráno a zavírám kolem páté odpoledne,“ vysvětluje květinářka.

Jejím velkým učitelem je vyhlášený český florista Petr Matuška, ke kterému jezdí pravidelně na kurzy. Díky tomu má přehled o floristických trendech nebo aktuálních barevných kombinacích.

„Využívám především přírodní materiály, různé druhy větviček, břečťanu, hodně žádané jsou na podzim echeverie. Když je využiju na zdobení věnců nebo srdcí, jsou hned prodané. Nejvíc taky frčí srdce na pověšení na dveře z přírodnin, šípků, malých jablíček a různých větviček,“ dodává Stráníková.

Jeden věnec jí zabere asi hodinu. Jen, co dováže podzimní dekorace, začne s Vánocemi. Čeká ji adventní kurz u Petra Matušky a od 25. listopadu nabídne její malovaná historická skříň adventní věnce, svícny a později také aranžmá na štědrovečerní stůl.

Otevřít samoobslužný květinový stánek by nemohla bez podpory rodiny a přátel. „Rodina i známí mi vyzvedávají materiál a shánějí věci, aby byly věnce pestřejší a cenově přijatelnější. Dodají mi rostliny ze zahrady a volal mi třeba pán, že kácí stříbrný smrk, jestli nechci větve. Toho si moc vážím,“ uzavírá Stráníková.

