Hrad Svojanov se o víkendu 4. a 5. května promění v tržiště. „Na tradičním hradním jarmarku si lidé budou moci vybrat z nabídky dřevěných hraček, originálních šperků, textilních dekorací a keramiky. Nebudou chybět ani pravé valašské frgále, cukrovinky a perníky, cukrová vata, bramborové spirálky a jiné dobroty,“ uvedl kastelán hradu Miloš Dempír. Někteří řemeslníci předvedou, co v jejich rukách vzniká. Děti si budou moci některá řemesla vyzkoušet, jako třeba namalovat si keramickou figurku. Svezou se také na dobovém kolotoči.

Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

Jarmark doplní program na hlavním nádvoří sestavený ze scénických vystoupení a dobového tance. „Vystoupí u nás šermíři ze skupin Grál a Tenebra. Zazní dobová hudba v podání štramberské skupiny Devětsil. Zatančí Jahanara Tribe a Perchty von Bladen. Nebude chybět ani kejklíř,“ doplnila Dagmar Moravcová ze skupiny scénického tance Perchty von Bladen.

Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

Hrad Svojanov zahajuje novou sezónu v sobotu 2. března 2024

Hrad Svojanov byl založený kolem roku 1224 jako královské věnné sídlo. Od roku 1910 je v majetku města Polička. Patří k nejoblíbenějším památkám nejen v Pardubickém kraji. V roce 2023 si cestu na hrad našlo více než 56 tisíc návštěvníků.

Někdejší královské sídlo nabízí tři prohlídkové okruhy, z toho dva s odborným výkladem. Na okruhu A se zájemci o historii podívají do hradního paláce. Seznámí se s tím, jak se na Svojanově žilo v 19. století za posledního soukromého majitele. Čekají na ně zařízené pokoje, salonky, jídelna nebo kuchyně, které jsou doplněné i dobovými oděvy a obuví. Na tomto okruhu je rovněž vystavená unikátní replika pohřební koruny Přemysla Otakara II.

Kastelán Svojanova končí. Tečku za 17 lety udělá oslavou 800 let od vzniku hradu

Okruh B je středověký. Turisté nahlédnou do nejstarších částí hradu ze 13. století. V mučírně je zamrazí při výkladu o tortuře, která byla běžnou součástí někdejších soudních procesů. V domě zbrojnošů si připomenou, jak na hradě žila hradní posádka. Na tomto okruhu je také instalovaná expozice s marionetami představujícími osoby, které na hradě skutečně žily. Průvodci vypráví jejich příběhy a legendy o nich. Ti, kteří si chtějí jen odpočinout, mohou zvolit okruh C.

Venkovní hradní areál zavede návštěvníky do unikátní gotické zahrady, na nádvoří, na hradby, do zříceniny renesančního paláce, či na vyhlídky. Součástí této trasy je také možný výstup na šestadvacet metrů vysokou hlásku, odkud se otevírá nádherný výhled do kraje. Návštěvníkům je k dispozici také hradní restaurace s venkovní terasou a hradní penzion s dobově zařízenými pokoji. Hrad je pro veřejnost otevřený od začátku března do poloviny prosince.