Kde rozhodně netankovat? Podívejte se na mapu - ZDE

Co pro vůz může znamenat vysoký obsah síry? Může dojít k poškození katalyzátoru i celého motoru vinou okyselování motorového oleje. V některých případech vede také ke korozi prvků palivové soustavy. Vyrezlé vstřikovače nejsou ničím neobvyklým, zejména u uživatelů, kteří navštěvují stejné pumpy, kde je vyšší obsah síry naměřen.

Další čtyři provinilci z roku 2022 byli podle inspekce v Kamenném Újezdu, Frýdlantu, v Hranicích a Brušperku. Ve třech případech šlo o nedostatky s benzinem, v jednom případě s naftou. Nutno podotknout, že loňské pokuty byly poměrně střídmé, pohybovaly se v rámci desítek tisíc korun.

„Bývalo to mnohem horší“

Profesionální řidič Jaroslav Mašek si kvalitu nafty v posledních letech pochvaluje. „Dříve to bylo mnohem horší. A to něco pamatuju, jezdím s kamionem 30 let. To mi šéf tenkrát dovolil tankovat jen u nás na place nebo na pumpě jedné značky. Hrozně to dřív ta auta ničilo. Dneska je to víc hlídáno a můžeme tankovat skoro všude,” popsal zlepšení podmínek Mašek.

Jakost pohonných hmot se v České republice za poslední roky výrazně zvýšila. Zásluhu na tom má pravidelné zveřejňování kontrol a jednotlivých rozhodnutí o pokutách provedených a udělených Českou obchodní inspekcí od roku 2011.

To potvrdila také prodavačka jedné čerpací stanice u Ústí nad Orlicí, která nechtěla být jmenována. „Já tady dělám strašně dlouho. Za původních majitelů to nebyl fér prodej, to se ještě ale nedávaly takové pokuty jako dnes. Poslední roky si to už nikdo nedovolí,” sdělila prodavačka.

Seznam problematických čerpacích stanic je k nalezení i na stránkách obecně prospěšné organizace Kverulant.org, která má každoročně aktualizovanou mapu 50 míst, kde byly pokuty uděleny. Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou už v právní moci. Aktualizace mapy probíhá tak, že server přidává nejnovější přírůstky a ty nejstarší odmazává. Poslední aktualizace podle webu proběhla 31. prosince 2022.

„Rozhodnutí, která v souladu se zákonem zveřejňujeme, se týkají kontrolovaných subjektů, u nichž bylo prokázáno, že v době kontroly prodávaly, vydávaly nebo přepravovaly pohonné hmoty nevyhovující jakosti, a za tato porušení jim byly uloženy sankce a také další opatření k nápravě," sdělil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

V uplynulých letech byly pokuty vyšší a mimo jiné je platili i známí značkoví prodejci. Například v lednu 2021 dostala stanice MOL v Přerově pokutu půl milionu korun kvůli nekvalitní naftě. Vůbec nejvyšší postih ale zasáhl v březnu 2021 čerpací stanici firmy Steronal v Návsí u Jablunkova. Ta musela zaplatit 1,5 milionu korun za špatné LPG, které v sobě mělo extrémní množství síry.