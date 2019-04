Motorkáři z celého regionu se na Velký pátek sjeli do Poličky

MOTORKÁŘI z celého regionu se včera sjeli do Poličky. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Motorkáři z celého regionu se včera sjeli do Poličky. Před radnicí bylo vyrovnáno odhadem sedm stovek strojů, Harley Davidson, silniční motorky, endura, skútry i starší Jawy. „Sraz děláme letos počtvrté. Přijeli za námi motorkáři z Pardubického kraje, z okruhu asi osmdesáti kilometrů,“ uvedl pořadatel Stanislav Hladký z Pomezí. Milovníci jednostopých vozidel si přijeli pro požehnání do nové sezony. To jim udělil kněz Ondřej Špinler ze Sádku. „Chci vám požehnat vaše stroje, abyste na nich najezdili spoustu kilometrů,“ přál jezdcům kněz. Motorkáři doufají, že letošní sezona bude stejně úspěšná jako ta loňská, kdy jim přálo počasí.