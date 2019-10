Migrace do Evropy očima novinářky Markéty Kutilové, nejen tom bude sobotní beseda v Trpíně na Poličsku. Barvité vyprávění Markéty Kutilové zavede diváky do světa lidí putujících za lepší budoucností.

Markéta Kutilová | Foto: archiv Deníku

Po pevnině i po moři, skrze konkrétní příběhy budeme názorně provedeni hlavními migračními trasami na cestě do Evropy. Co se to vlastně děje? Markéta Kutilová sleduje hlavní migrační trasy na vlastní oči. Jezdí do Sýrie, Iráku, Řecka, Makedonie, Švédska, Afriky a nedávno byla i v Libyi. Všude tam sleduje vývoj migrace za posledních pět let. Přednáška Markéty Kutilové se koná v sobotu od 19 hodin v kulturním domě v Trpíně.