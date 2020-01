Cigarety zřejmě podraží od jara. Poté ještě bude platit tříměsíční lhůta pro doprodej zásob. „Zdražení je sice správné, ale mělo by být systematické a pravidelné, kontinuální v souvislosti s inflací,“ řekla Deníku Eva Králíková, jež na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze vede Centrum pro závislé na tabáku.

Za stejné peníze dvojnásobek kouře

„Když si vezmete průměrný plat a cenu cigaret dneska a před dvaceti lety, tak si za to koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček,“ odmítá Králíková časté nářky kuřáků nad rostoucí cenou kuřiva.

Jejich peněženky by podle lékařky skutečné zdražení pocítily třeba při zavedení modelu fungujícího třeba v Austrálii, kde se cigarety prodávají jen ve větších baleních po 40 kusech. „Tam kuřáky toto množství cigaret přijde v přepočtu na naši měnu asi na 900 korun,“ konstatovala Králíková. O něčem takovém si však tuzemští bojovníci proti nikotinu mohou nechat jen zdát. Pokles zájmu o kouření zejména u dětí si však lékaři slibují od další změny – zákazu prodeje mentolových cigaret, který od 20. května zavádí Evropská unie na základě své pět let staré směrnice. Zákaz se týká pouze cigaret a tabáku k ručnímu balení, zahřívané tabákové výrobky s touto příchutí nadále zůstávají v kompetenci jednotlivých členských států.

„Je to důležitý kamínek do mozaiky kontroly tabáku,“ hodnotí restrikci Králíková. Mentol mají děti rády, ovšem právě tyto cigarety škodí více než ty bez příchuti. „Mentol totiž dráždí chladové receptory v krku, a lidé proto mají pocit, že vdechují čistý a chladný vzduch, ačkoli pravý opak je pravdou,“ vysvětlila lékařka. Kuřák těchto cigaret vdechuje větší množství škodlivého kouře, navíc hlouběji do plic a snáze.

Tabák pouze do trafik

Podle Králíkové se s kouřením lze účinně vypořádat zavedením některých jednoduchých pravidel. Zatímco v Česku se většina cigaret prodá v obchodech s potravinami, ve vyspělých zemích bývají k dostání pouze v trafikách. „Jinde není normální platit v obchodě rohlíky u pokladny obložené cigaretami,“ tvrdí lékařka. „Účinná prevence totiž vůbec nepotřebuje peníze, ale jenom politickou vůli,“ míní.

Na volání po dalším omezení cigaret někteří politici slyší, chtěli by zejména od tohoto zlozvyku odradit děti. „Jako společnost bychom měli především pracovat na tom, aby kouření ztratilo ten naprosto iracionální punc nezávislosti a svobody, který nám tabákové firmy pomocí reklam vštípily v předchozích dekádách,“ uvedl senátor Jaroslav Malý.