V kulturním domě vznikají nejen nové šatny, ale také zkušebny pro hudební kapely. Pokud není zrovna covidová doba, tak to v Kunčině totiž dost žije. Každý měsíc se tady koná nějaká akce, ať už kulturní nebo sportovní. Rekonstrukce kulturního domu vyjde obec zhruba na deset milionů korun, osm milionů ale činí dotace z ministerstva pro místní rozvoj.

„Bez dotace bychom si takový projekt nemohli dovolit,“ podotkl Kubín. Do budoucna Kunčina počítá i s obnovou kina. Před lety tady s promítáním skončili, vyhodili historické projektory ze 70. let, ale nyní chtějí tradici do obce vrátit. Spolupracují s firmou Kino na kolečkách a společně jednají o možnostech technologie promítání.

„Vrátíme kino, jak to tady bylo dřív. Budeme mít i nové filmy,“ dodal Kubín. Kulturní centrum Kunčina se po celkové rekonstrukci veřejnosti otevře na začátku letošního října.