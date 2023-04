/FOTO, VIZUALIZACE/ Přestavba zdevastované mlékárny v Moravské Třebové na kulturní centrum budí diskuze. Projekt za 350 milionů korun opozice i část veřejnosti považuje za nereálný. Radní to ale tak černě nevidí. „Jsem optimista. Letos budeme mít kompletní studii kulturního centra,“ řekl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát. Opozice místo toho navrhuje rekonstrukci Besedního domu u náměstí.

Besední dům v Moravské Třebové. | Foto: Město Moravská Třebová

V Moravské Třebové roky chybí velký společenský sál. Akce se konají většinou ve dvoraně muzea a plesy v domě vojenské školy, kde je taneční sál. Město proto před třemi lety koupilo areál bývalé mlékárny Miltra za 11 milionů korun. Vzniknout tady má nová knihovna, společenský sál, kino nebo depozitář muzea. Soutěž na přestavbu někdejší tkalcovny a později mlékárny vyhrála architektonická kancelář Rusina Frei.

„Zastupitelé schválili rozpočet a záměr. Budeme pokračovat v přípravách projektu. Dopracujeme vítězný projekt do konečné studie. Výsledkem bude ostrá studie kulturního centra, kterou budeme mít ještě letos,“ sdělil starosta Charvát.

Otazníky však visí nad financováním tak rozsáhlého projektu. Náklady na přestavbu bývalé mlékárny se pohybují okolo 350 milionů korun. Takovou investici si město ze svého rozpočtu nebude moci dovolit. „Dotační programy na brownfieldy se zatím nikde nerýsují. Máme ale informaci, že by se měly otevřít dotace na projektování kulturních center a podobných objektů. Pokud se otevřou, budeme se o dotaci ucházet, abychom mohli centrum vyprojektovat,“ doplnil Charvát.

Opoziční zastupitelé i část veřejnosti jsou proti přestavbě mlékárny. Důvodem jsou zbytečně vysoké náklady. „Součástí rozpočtu města je položka na studii za 3,4 milionu korun. Je to další několikamilionový výdaj města do neexistujícího kulturního centra, jehož realizace je v nedohlednu. Architektonická soutěž v minulém roce přišla město na více než tři miliony korun a přinesla vítěze s projektem v ceně 350 milionů korun,“ uvedl opoziční zastupitel Martin Bárta.

Opozici přijde v současné době a vysokých cenách projekt kulturního centra nereálný. Skeptičtí jsou i místní. „Myslím, že Moravská Třebová tak velký kulturák nepotřebuje. Krásné akce se dají dělat i v menších sálech. A taky aby se to uživilo, aby to město pak zbytečně nedotovalo,“ podotkla Lenka Novotná z Moravské Třebové.

Podívejte se na projekt ve vizualizaci:

Megalomanský projekt

Podobné obavy mají i opoziční zastupitelé. „Připadá nám neadekvátní tak obrovská investice do kulturního zařízení. Ve městě dlouhodobě lidé volají hlavně po tanečním sálu. Nákup Miltry byl původně pro sál s parkovištěm, ale stal se z toho megalomanský projekt. Momentálně není přitom výhled žádných dotací,“ sdělil opoziční zastupitel Ladislav Weinlich.

Problém se společenskými sály začal v Moravské Třebové už v první polovině devadesátých let minulého století. Tehdejší vedení města prodalo nepříliš využívanou budovu divadla tehdejšímu Telecomu a ten ji přebudoval na telefonní ústřednu. V soukromých rukou skončil také Besední dům.

Radní jsou však optimisté. „Myslím, že teď se prožívá ve stavebnictví extrém a že se situace začne uklidňovat. Všichni čekají na to, že se zkrotí inflace a klesnou úroky. Věřím, že postupnými kroky se k centru dopracujeme,“ vysvětlil starosta.

Opozice však přišla s levnějším a rychlejším návrhem. Koupit historický Besední dům na rohu náměstí, který nabízí třebovský podnikatel Vladimír Bílek „Mám od majitele informaci, že odhad na dům je 30 milionů korun, ale městu ho nabídl za 20 milionů. To nám připadá jako rozumná cena a v dohledné době realizovatelná akce. Navíc dům je v památkové rezervaci a blízko zámku. Na tohle půjdou sehnat peníze z fondů na památkové rezervace. Financování je rozhodně reálnější než čekat deset let na kulturní centrum,“ přiblížil návrh Weinlich.

To, že je koupě Besedního domu aktuální, potvrdil i starosta Charvát. „Koupě Besedního domu je na stole, ale zatím jsme s panem majitelem Bílkem nenašli shodu na nějaké rozumné ceně. Svoji představu o ceně nebudu říkat,“ dodal Charvát.

Podle opozice by rekonstrukce Besedního domu mohla být hotová do tří let. U přestavby mlékárny radní mluví o deseti letech. „Besední dům je místo, kde se lidé odjakživa setkávali. Sloužil pro pořádání koncertů, plesů a společenských setkání. Vedení města by mohlo téměř okamžitě uspokojit potřebu občanů postrádajících společenský taneční sál,“ zmínil Bárta.

O proměně Besedního domu na společenský sál se v Moravské Třebové mluvilo už v roce 2007. Tehdy by si podle majitele Besedního domu Vladimíra Bílka oprava vyžádala minimálně osm milionů korun. „Do takové investice se můžeme pustit pouze v případě, že se město zaručí, že bude v prostorách pořádat své akce,“ vysvětlil tehdy Bílek. Za šestnáct let se však náklady na rekonstrukci několikanásobně zvedly.

Zatím to ale vypadá, že jedničkou pro vedení radnice je kulturní centrum ze staré mlékárny. „Investice je to pro město opravdu velká, ale stačí začít. Nemyslím si, že je potřeba se bát obrovské částky. Architekti budou mít zadání, aby se centrum realizovalo postupně. Jak se začne, tak to půjde skvěle,“ poznamenal Charvát.

Pokud se přestavba staré mlékárny podaří, vznikne v Moravské Třebové moderní kulturní centrum.

„Myslíme si, že tady je šance udělat něco, co nemá žádné město v republice. Kulturní centrum z průmyslového areálu. Nevíme, že by něco takového jinde bylo,“ uvedl architekt Martin Rusina, jeden z autorů vítězného návrhu.

Nové kulturní centrum v Moravské Třebové má zahrnovat společenský sál s kapacitou 250 až 500 osob, menší kinosál pro 80 lidí, městskou knihovnu, depozitář muzea nebo bar, kavárnu a prostory pro spolkový život. Součástí je i nové parkoviště.