OBCE V DATECH: Kultura, sport i lékaři. Litomyšl žije

Litomyšl – Dvanáctá v České republice a první v Pardubickém kraji. Litomyšl zabodovala v žebříčku kvality života.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/Tereza Dolinová

Nabídka kulturních akcí, sportovních aktivit, dostupná zdravotní péče nebo dobré životní prostředí. To všechno sehrálo důležitou roli při hodnocení kvality života. I v oblasti zdravotní péče a životního prostředí Litomyšl v kraji vyhrála a v republice v této kategorii obsadila osmnácté místo. „Máme skvělé zázemí pro sport, kvalitní školská zařízení, bohatý společenský a kulturní život i živé náměstí,“ vypočítává pozitiva starosta Radomil Kašpar.

Do Litomyšle jezdí i lidé z okolních měst a obcí. Táhne je sem dobrá nabídka obchodů. Ve srovnání s nedalekými Svitavami má Litomyšl v centru pestrou nabídku. „Ač nerada, musím říct, že v Litomyšli se mi nakupuje mnohem líp než ve Svitavách. Seženu tam kvalitní dětské vybavení a oblečení. Mají náměstí, které žije,“ podotýká Jana Dvořáková.

V letním období se daří nejen na náměstí, ale i v Klášterních zahradách. Na trávníku běhají děti, posedávají studenti. „Je to tady super. Litomyšl žije. Koncerty, divadlo, akce venku, paráda,“ shodují se teenageři z litomyšlské střední školy.

Všechno hotové ale není. „Pořád je co zlepšovat. Máme hodně majetku a musíme o něj pečovat. To bohužel něco stojí,“ dodává starosta Kašpar.

Velkou bolestí města je množství aut, které denně od rána zaplavují náměstí. Plná jsou i všechna parkoviště blízko centra. Město také čeká na výstavbu dálnice, která z města odvede tisíce aut, které jezdí po frekventované silnici I/35. I tak ale zájem o bydlení v Litomyšli roste, do města se stěhují i lidé z velkých měst, jako je Praha.

Ovšem cena pozemků je v současné době úctyhodná. „Za metr čtvereční jsme zaplatili více než tisíc korun,“ podotýká Anna Rosenkranz. Její rodina měla štěstí, další hledají pozemek v Litomyšli marně.