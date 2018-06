Kuchyně babiček míří do jídelen

Litomyšl – Dvacet let, to je pěkná sportovní tradice. Tak dlouho se koná Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání a její jubilejní ročník se náramně povedl. Vrchol v podobě extraligové soutěže zařazené do Českého skokového poháru nabídl početným divákům v areálu v Suché strhující podívanou.