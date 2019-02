Polička -Mladí kuchaři a číšníci z Evropy se sjeli do Poličky. Před mistry v oboru, Václavem Šmerdou a Karlem Zapalačem, předvedli, že také dokážou vařit a míchat koktejly bez hranic. Soutěžící upravovali candáta podle fantazie a míchali alkoholické koktejly.

Raději svíčkovou



Připravit k obědu candáta za čtyřicet pět minut a namíchat koktejl za sedm minut nezvládne každý. V Tylově domě včera ale studenti z Francie, Maďarska, Německa a České republiky ukázali, že to dokážou. A mistrně. Poličskou školu reprezentovala mimo jiné Jiřina Čechová. „Candáta jsem posypala granulovaným špekem, sušenými jablky a perníkem. Je to sladkoslané jídlo, na rybu nakonec přidám máslo a rozmarýn. Ryba tak chytne zvláštní chuť,“ přiblížila recept Jiřina Čechová, které s vymýšlením pokrmu pomohl například kuchařský mistr Václav Šmerda. Studentka třetího ročníku ale raději vaří českou klasiku. „Nejraději dělám svíčkovou, a to podle domácího receptu. Jenom maso nechávám naložené déle než jiní, asi tři dny,“ dodává Čechová. Dívka uvažuje, že si jednou v budoucnu otevře dokonce vlastní restauraci.

Kuchařský mistr Václav Šmerda byl s úrovní studentských receptů spokojený. „Důležité je především využití ryby, aby byla přesně dochucená a šťavnatá. Jídlo musí být sladěné barevně i chuťově,“ uvedl Václav Šmerda.

Pokud by candáta připravoval samotný mistr kuchař, který chystá občerstvení také na Smetanovu Litomyšl, držel by se přírodního zpracování. „Rybu opeču na oleji s čerstvými bylinkami, pak přidám máslo a dopeču. Nyní je květen, měsíc chřestu, tak ten by zřejmě také nechyběl,“ přidal recept Šmerda.

Koktejl Otakar



O vítězství na mezinárodní soutěži Vaření bez hranic bojoval také budoucí číšník Jaroslav Marek z Poličky. Student se držel dějin města. „Před porotou jsem namíchal koktejl Otakarův sen nazvaný podle panovníka, který Poličku založil. Použil jsem džin, sirup z tropického ovoce a jahod, pomerančový džus a sprite,“ prozradil Marek návod na vlastní koktejl.

Soutěž Vaření bez hranic má své kořeny ve Francii. „Vloni se akce konala v Německu. Nyní jsme se domluvili, že příští ročník uspořádáme v Maďarsku,“ sdělil Vladimír Teplý, koordinátor soutěže a učitel v poličské odborné škole.

Vítěz nebyl do uzávěrky Deníku známý. Jakmile výsledkovou listinu soutěže Vaření bez hranic obdržíme, vyvěsíme ji na internetové stránky Svitavského deníku.