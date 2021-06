Krytý plavecký bazén v Poličce je otevřený. Maximální kapacita bazénu je ovšem snížena na 30 návštěvníků. Do vířivky smí najednou pouze šest návštěvníků na deset minut.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Podmínkou pro vstup do bazénu je test, neplatí ale ten ze zaměstnání nebo ze školy. Ve všední dny je bazén otevřený od 12 do 20 hodin. V sobotu si mohou jít lidé zaplavat od 14 do 20 hodin a v neděli od 13 do 19 hodin. Na sezonu se připravuje i koupaliště v Poličce. Podle počasí se otevře od 18. června. Bude přístupné každý den od 12 do 19 hodin. (ik)