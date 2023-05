Krysy na silnici, u kontejnerů i mezi rodinnými domy. Lidé v Osíku u Litomyšle si stěžují na přemnožené hlodavce, kteří se do vesnice dostali z místní drůbežárny. Pomoci by měla velká deratizace.

Krysy. Ilustrační foto

„Jeli jsme v noci domů z Litomyšle a po silnici pobíhaly krysy. To byl jako v hororu,“ líčila Věra Hrubá. Na přemnožené potkany a krysy poukazují i obyvatelé Osíku. „Osík je plný 'němkyň' z rekonstruované drůbežárny. Údajně už byla pozvána hygiena,“ ozval se redakci Deníku František Jiráček.

Hlodavci se podle místních lidí pohybují nejen po silnici, ale také u kontejnerů s odpadem. „Leží přejeté na silnici, nedávno byla jedna přímo před obchodem,“ postěžovala si starší žena z Osíku. Obec problém už řeší.

„Není to nic velkého, je to běžná věc. V drůbežárně dělají stavební úpravy a jak pohnuli s podlahou, vyběhli hlodavci ven. Není to žádná pecka. Řešíme větší deratizaci a jsme v kontaktu s hygienou,“ sdělil starosta Osíku Karel Rothschein. Podle něho nemá obec moc možností, jak do problému zasáhnout. „Každý vlastník nemovitosti je za to zodpovědný, ale nechceme to jen tak nechat být,“ podotkl starosta.

S přemnoženými hlodavci ve vesnici u Litomyšle má pomoci deratizace. Vedení drůbežáren, které od roku 2016 patří pod Agropodnik Hodonín, potvrdilo, že problém už řeší.

Situací v Osíku se zabývala i Státní veterinární správa, která na místě udělala minulý týden kontrolu. V drůbežárnách nyní probíhá kompletní rekonstrukce.

„Naše společnost provádí dvakrát ročně plošnou deratizaci celé farmy a jednou měsíčně deratizaci v každé hale a okolí. V letošním roce došlo bohužel nejen v Osíku, ale v celé republice k přemnožení hlodavců. Na to jsme reagovali zvýšením četnosti deratizace, kterou jsme dělali jednou týdně,“ uvedl ředitel Agropodniku Hodonín Milan Sýkora. Podnik navíc zaplatil i deratizaci v některých lokalitách obce, kde si lidé na hlodavce nejvíce stěžovali.

„V dotčeném chovu není v současnosti naskladněna žádná drůbež. Kontrola dále prověřila, že chovatel má standardně zpracovaný plán deratizace, který firma dodržuje,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. A zatímco vedení podniku přiznává, že se hlodavci přemnožili, veterinární správa je v tom opatrnější. „Nemůžeme však potvrdit, že by problémy s potkany v obci souvisely s chovem drůbeže,“ dodal Vorlíček.

Drůbežárny v Osíku jsou největším producentem vajec v Pardubickém kraji a patří i mezi největší v České republice. První haly byly ve vesnici postaveny už v roce 1967.