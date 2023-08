/FOTO, VIDEO/ Vyprodáno. Na nádvoří zámku v Litomyšli v sobotu vystoupila kapela Kryštof s netradičním doprovodem, a to cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic. Jejich turné Jenom písničky Open Air mělo v Litomyšli veliký úspěch, lidé se sem sjeli z celého kraje. „Super večer. Nádherný koncert u krásného zámku,“ jásala Zuzana Hrubá, která s partou přijela do Litomyšle z Pardubic.

Koncert kapely Kryštof s cimbálovou muzikou Grajcar na zámku v Litomyšli. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Zpěvák Richard Krajčo z kapely Kryštof měl pro diváky z první řadě překvapení. Během koncertu s kolegy naléval pálenku krajčovici a také rum. Kapela Kryštof letos jede turné s cimbálovou muzikou. Není to poprvé, co mají netradiční doprovod. V minulosti si už vyzkoušeli hraní s gospelovým sborem. „Kluci z Grajcaru jsou nejen skvělí parťáci na pódium, ale i skvělí kluci „do šatny“. To je na tom vlastně to nejlepší. Našli jsme další kamarády. A to jen tak člověk říct nemůže,“ řekl Richard Krajčo.

Některé známé písničky Kryštofa jsou upravené, aby spojení s cimbálovkou mělo smysl. „Vrátili jsme se i k písním, které jsme dlouho nehráli a právě s cimbálkou zní krásně. Vokální linky písně Mou vinou přímo lákaly ke společnému zpracování, vrátili jsme balkánský nářez Fantomska, která s cimbálem zní až uhrančivě šamansky, zpět je i Lolita, po mnoha letech i Potok lávový,“ dodal Krajčo. Repertoár doplnil Obchodník, Ty a já, Zatančím nebo folklórní fórky, jako je Vysoký jalovec či Vínečko bílé. Zazněla i hitovka, kterou Krajčo napsal pro Karla Gotta, a to Srdce nehasnou.