Malý kruhový objezd u nemocnice v Litomyšli bude brzy o něco hezčí.

Kruhový objezd čeká rekonstrukce | Foto: Michele Vojáček

Ve čtvrtek ráno totiž začala firma se zazeleňováním a drobnými úpravami povrchu. Kruhovou křižovatku však čekají v dohledné době mnohem větší změny. „Do dvou let by měl Pardubický kraj opravovat silnici v této lokalitě a při pracích se plánuje mimo jiné rekonstrukce kruhového objezdu. V současné době se už zpracovává projektová dokumentace,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček. Do té doby bude místo, na jehož vzhled si v Litomyšli na radnici stěžovala už řada obyvatel, mít alespoň provizorní zelený kabát – letničky, trvalky a traviny.