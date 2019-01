Svitavsko – Ve většině velkých měst Svitavska už jsou jasné obrysy nových koalic, stejně jako jména starostů a místostarostů.

V Poličce, baště zdejšího dlouholetého starosty Jaroslava Martinů a jeho ODS, je již definitivní, že zde po dlouhých letech bude opozice. Vítězové totiž nominovali přes odpor taktéž úspěšných lidovců a sdružení Pro Poličku na místostarostu Pavla Štefku z ANO, jež získalo v zastupitelstvu jen dva mandáty. To ale ODS společně s jednou zastupitelkou za ČSSD a jedním dalším komunistou k většině v zastupitelstvu stačí. Dosavadní koaliční partneři, tedy KDU-ČSL a Pro Poličku se spolu s Piráty rozhodli odejít do opozice.

Počty v Třebové

V Moravské Třebové povolební vyjednávání ještě pokračují. Variant je více, nejpravděpodobnější je koalice vítězného sdružení Srdcem Třebováci, ODS, Změny pro Třebovou, KDU-ČSL a Svobodných a Pirátů, která by měla v zastupitelstvu těsnou většinu jedenácti hlasů. Ustavení široké koalice, jejíž součástí by byli tři nově zvolení zastupitelé za ANO, brání na jedné straně podmínka Pirátů, kteří trvají na jedenáctce, a výhrady vítězného sdružení k lídrovi kandidátky na straně druhé. Sociálním demokratům, kteří spolu s komunisty a SNK vládli na radnici minulé čtyři roky a ve volbách skončili druzí, schází do koaliční většiny čtyři hlasy. Klíče od radnice tak i v případě, že by ANO kývlo ČSSD na spolupráci, drží v ruce Piráti, bez nichž se nejspíš žádná koalice neobejde.

Nuda a šeď

V ostatních městech vládne povolební nuda. Zvláště ve Svitavách, kde bylo o nové radnici jasno hned po volbách, bude mít dosavadní složení. V koalici budou asi všechny subjekty vyjma Pirátů a komunistů.

V Litomyšli by starostou měl být Daniel Brýdl z Generace 89 a místostarostou dosavadní starosta Radomil Kašpar z KDU-ČSL. Nicméně jednání ještě probíhají.