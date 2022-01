Ale vypadá to, že bude hůř. Od pondělí zrušených spojů přibude mnohem víc, a to nejen na Orlickoústecku, ale i na dalších místech v Pardubickém kraji, která obsluhuje orlickoústecká ČSAD.

Upravené jízdní řády jsou na portálu IDOS. Informace poskytne dispečink IREDO telefon: 491 580 333.

„Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Přistupujeme k preventivnímu omezení, spustíme letní prázdninový režim s doplněním o školní spoje. Prioritou jsou ranní školní spoje, a to i za předpokladu, že budou odjíždět se zpožděním, a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol,“ informovala Zuzana Krčmářová z krajského odboru dopravy.

Další dopravci v kraji nyní o omezeních neuvažují. „Samozřejmě se může stát, že některé spoje nepojedou, ale to jen v případě, že řidič ráno zavolá, že je v karanténě nebo má příznaky. To už ale bohužel nemůžeme nijak ovlivnit a ani se na to připravit,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Obce dostaly v týdnu jen informační e-mail. „Nikdo z kraje ani od dopravce s námi nejednal. Poslali nám informaci a že máme sledovat případné problémy,“ řekl Miloš Vrabec, starosta Dolního Újezdu, kam dojíždí děti do školy z několika vesnic.

Od příštího týdne navíc začne povinné testování zaměstnanců, a to dvakrát týdně. Je tedy možné, že firma přijde o další řidiče.

Může za to covid?

Jenže za problémy s linkami možná nestojí covid-19 u šoférů, ale něco jiného. „Jako řidič vím, že je to jen lež. Nikdo u nás z řidičů covid nemá. Lidi by se měli trochu vzbouřit. Jen vám lžou, protože odveleli dobrovolníky do Jihomoravského kraje a tady pak nemá kdo jezdit,“ vzkázal řidič autobusu na Svitavsku Josef, který si ale přál zůstat v anonymitě.

A postup dopravce i Pardubického kraje kritizují také odbory. „Kraj si nepřipouští jinou možnost absence řidičů, než jakou mu nabízí sám dopravce. Je pro mne udivující, že se nechávají věci zajít až tak daleko,“ uvedl předseda odborářů Karel Picek. Ten narážel na to, že někteří šoféři byli prý převeleni do Jihomoravského kraje, kde ČSAD získalo nový tendr. „Ze zpráv, které dostávám od zaměstnanců, může být za nedostatkem řidičů údajné odklonění některých z nich do nově vyhraných oblastí v Blansku nebo Boskovicku,“ vysvětlil Picek.

To potvrdil také řidič z Lanškrounska, který si nepřál být jmenován. „Podle mě hlavní příčinou není covid, ale vyhrané výběrové řízení na jižní Moravě. Jezdí se tam za úplně jiných podmínek a dopravci hrozí vyšší sankce. Z Lanškrounska tam stáhli čtyři Ukrajince, je jim jedno, kde budou spát,“ konstatoval řidič.