„Máme strach, že ve Svitavách skončí pohotovost na chirurgii. Lidé by pak museli dojíždět až do Litomyšle a s dětmi ještě dál do Ústí nad Orlicí. Ve hře je možnost sloučení chirurgie ve Svitavách s oddělením v Litomyšli pod jedním primářem. Mluví se o 1. dubnu,“ sdělila své obavy jedna ze zdravotních sester ze Svitavské nemocnice, která si však z obav o své místo přeje zůstat v anonymitě. Redakce Deníku samozřejmě její jméno zná.

Pokud by k omezení došlo, lidé by po půl čtvrté odpoledne už museli s akutními problémy do jiné nemocnice. „Neumím si to představit cestovat s dětmi z Moravské Třebové až do Litomyšle nebo ještě dál. Doufám, že se ve Svitavách domluví a okresní město bude mít pořádnou nemocnici,“ podotkla maminka dvou malých dětí Jana Hrubá. O problémech chirurgie se široce diskutuje i na svitavských sociálních fórech.

Podle vedení Nemocnice Pardubického kraje jde však o fámy, protože jednání rozhodně ještě neskončila. „Naším primárním zájmem vždy bylo zachování dostupné chirurgické péče ve Svitavské nemocnici a na našem záměru se nic nezměnilo. Byť připouštíme, že personální situace je zejména na malých nemocnicích složitá a po novelizaci zákoníku práce se ještě více zkomplikovala. V tuto chvíli činíme veškeré kroky pro to, abychom situaci ve Svitavách stabilizovali,“ ujistila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

V tomto týdnu se uskutečnila další jednání, která měla za cíl domluvit zajištění provozu chirurgického oddělení ve Svitavách. Ve hře je několik variant, jak bude oddělení dále fungovat a nyní je podle vedení nemocnice složité předjímat, co nastane od 1. dubna. Jednání totiž rozhodně neskončila. „Nyní můžeme konstatovat, že se na poskytování péče nic nemění. Na chod nemocnice tak současná situace nemá žádný vliv. Aktivně hledáme nové lékaře a snažíme se stávající lékařský tým personálně posílit,“ doplnila Semrádová.

Personální problémy na chirurgii ve Svitavách potvrdil už vloni v prosinci hejtman Martin Netolický. „Ve Svitavské nemocnici řešíme trochu složitější situaci, která ani není spojená s výpověďmi z přesčasů, ale s chirurgií a personální situací na oddělení, která je tristní. V prosinci se podařilo provoz zajistit bez větších omezení, ale čekáme, jakým způsobem se k problému postaví naši kolegové. Situace na chirurgii je na hraně provozuschopnosti,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Lidé ve Svitavách a okolí mají obavy, že se potvrdí černý scénář, který se před jedenácti lety odehrál v Litomyšli, kde kvůli personálním problémům skončilo dětské oddělení a porodnice. „Rozumíme obavám veřejnosti. Bohužel však nejsme schopni nijak ovlivnit šeptandu ani 'zaručené informace', které jsou zveřejňovány na sociálních sítích a které tyto obavy podporují. Chceme proto veřejnost požádat, aby sledovala oficiální informační kanály nemocnice,“ uzavřela Semrádová.

Nemocnice ve Svitavách aktuálně podle webových stránek hledá lékaře na chirurgii, ale také na ORL nebo porodnici.