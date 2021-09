Křenov chystá domov pro seniory a pacienty s Alzheimerovou chorobou

V Křenově na Jevíčsku připravují stavbu moderního a přívětivého domova seniorů. V obci má domov vzniknout do dvou let. Nabídne pobytovou sociální službu všem zájemcům. Přijme osoby od 40 let věku s jakoukoliv formou demence i Alzheimerovou chorobou.

Ilustrační foto | Foto: se svolením Alzheimercentrum Zlín

Cílem je nabídnout kvalitní a nadstandardní služby pro důstojné a spokojené stáří. Domov seniorů vznikne kompletní rekonstrukcí bývalé administrativní budovy zemědělského družstva na kraji Křenova ve směru na Moravskou Třebovskou. Nové zařízení nabídne mimo jiné i desítky pracovních míst a dodavatelských pobídek pro firmy z regionu.