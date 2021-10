Už několik měsíců se táhnou problémy na svitavské interně, která se potýká s nedostatkem lékařů. „Interna bývala královnou medicíny, ale dnes je to pro lékaře náročný obor,“ podotkla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Hledali proto lékaře a do Svitav i primáře. Vypadá to, že nemocnici čeká obrat k lepšímu. „V listopadu má oddělení převzít nový primář. Bohužel i nadále dochází k tomu, že některé dny je příjmová ambulance zavřená a pacienti se musí obrátit na nemocnici v Litomyšli nebo Ústí nad Orlicí, jejichž personál péči přebírá,“ vysvětlila Semrádová.

Interna už lékaře netáhne a zejména covidová pandemie zamíchala pořádně kartami. Většina pacientů končila právě na interním oddělení a u některých lékařů to jen urychlilo rozhodnutí odejít z nemocnice. „V menších nemocnicích, které nedisponovaly vlastním infekčním oddělením, pečovali o hospitalizované pacienty s covidem-19 právě internisté. Fyzická i psychická náročnost péče o tyto pacienty a bezpochyby i každodenní realita s jejich vysokou úmrtností si vybraly svou daň. Řada zdravotníků, včetně lékařů, je vyčerpaných, obor opouštějí nebo přecházejí do ambulantního sektoru,“ dodala mluvčí nemocnice.

Díry po odcházejících lékařích i v Pardubickém kraji často „zalepují“ zahraniční kolegové. Nejvíce jich je ze Slovenska, ale v regionu ordinují i lékaři z Ukrajiny, Itálie nebo dokonce Libanonu. Všichni musí ovšem složit oborovou zkoušku v českém jazyce.

Internisty hledají nemocnice v kraji složitě, do tohoto oboru se totiž nikdo příliš nehrne. Nemocnice proto nové posily taky finančně motivují. Jedná se o částky v řádech statisíců korun. V Karlovarském kraji, odkud lékaři utíkají do Německa, se jedná i o částky kolem 600 tisíc korun. V Pardubickém kraji je to podle dobře informovaného zdroje okolo čtvrt milionu korun. „Je to vůbec morální? Odpovídá to možnostem zaměstnavatele, když na jednu stranu hlídají každou použitou roušku a zaměstnanci neměli nárok na respirátor, ale dostali jen prachobyčejné roušky a na druhou stranu přeplácí nové lékaře,“ poukázal na záležitost taky čtenář Deníku Petr Dvořák.

Najít kvalitního lékaře je v dnešní době složité, proto i Pardubický kraj má ve svém rozpočtu vyčleněné peníze na náborové příspěvky. „Dáváme příspěvky nemocnici, máme program pro nové lékaře. Jedná se o několik milionů korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

STORY: Chtěl na oční, ale teď by internu už neměnil



Zdroj: Nemocnice Pardubického krajeNedostatek internistů není jen problém Pardubického kraje. Popularita interního oboru je dávno pryč. Ačkoliv je interna považována za královnu medicíny, zájem o ni dlouhodobě klesá jak mezi studenty, tak čerstvými absolventy.



Internista a kardiolog Vratislav Dědek z nemocnice v Ústí nad Orlicí pracuje v oboru přes třicet let a rozhodně by neměnil. „Skládat jednotlivé dílky na cestě k uzdravení mě fascinuje i po třiceti letech,“ říká Vratislav Dědek.



Vnitřní medicína je podle něho krásný základní obor, který umožňuje celistvý náhled na pacienta. Když v 80. letech nastoupil jako nováček do nemocnice, dostal na starost 25 lůžek standardního oddělení, židli na vyšetřovně a psací stroj. „V 90. letech pak zdravotní péče a medicína nejen v České republice zaznamenaly obrovský skok dopředu. Bylo úžasné se toho bezprostředně účastnit, být do něho vtažen – seznamovat se s novými léky, novými výkony, zavádět nové vyšetřovací a léčebné postupy. Vedle interního lékařství jsem se začal věnovat kardiologii, echokardiografii a kardiostimulaci v nemocnici Ústí nad Orlicí,“ vzpomíná Dědek.



Sice původně toužil po očním lékařství, ale nakonec se rozhodl pro internu. Je to obor, který má velmi úzké vazby s mnoha dalšími obory, jako jsou neurologie, kožní lékařství, oční lékařství, ortopedie a další. „Získání všeobecného přehledu v rámci interny je úžasný základ ať už k pokračování v kariéře internisty, nebo k nějaké specializaci, kdy tento odborný přesah ocení vždy jak pacienti, tak kolegové,“ míní zkušený internista.