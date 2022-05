Král ze Svitav králem mezi profíky. Z Ostravy dovezl titul nejtvrdšího hasiče

Profesionální hasič Zdeněk Král ze Svitav se stal absolutním vítězem a nejtvrdším hasičem na prvomájové TFA Ostravská věž 2022. Současně vyhrál svoji věkovou kategorii HZS B (35–44 let). "Závodu o nejtvrdšího hasiče v Dolní oblasti Vítkovic, který je považovaný mnoho let za nejtěžší v Evropě, se zde konal po třech letech. Zúčastnili se ho i další borci z Pardubického kraje, a to Marek Víšek a Martin Dušek ze stanice Pardubice. Ze Žamberku se závodu účastnil Michal Pelikovský," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.