Král jedlíků zvládl borůvkové knedlíky i nejsmradlavější jídlo na světě

Malá Úpa - Vyhlášený jedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky naplnil zvěsti, které o něm kolují. Rekordně se nacpal i při sobotní akci Maloúpská vařečka v Krkonoších.

Před pěti lety byl hvězdou v televizní show Jana Krause, kde spořádal se svázanýma rukama během dvou minut čtyřiadvacet a půl natvrdo uvařených vajec a vytvořil světový rekord. V Olomouci na Extreme food festivalu před třemi týdny snědl jako jediný kompletní konzervu kvašených smrdutých švédských sleďů surströmming, kteří se musí jíst kvůli silnému zápachu mimo restauraci. Však také patří mezi nejsmradlavější jídla na světě a jsou zakázaní převážet letadlem. V pátek trumfnul všechny ostatní jedlíky na soutěži v Děbolíně u Jindřichova Hradce, kde stihl sníst deset nožiček párků za minutu.



V sobotu přicestoval Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky do Malé Úpy. Posnídal čtyři chleby s olomouckými syrečky, ochutnal čtyři polévky v degustační akci Maloúpská vařečka a pustil se do kynutých borůvkových knedlíků. V soutěži jedlíků na Pomezkách jich zvládl jako jediný deset. Za deset minut. Šesti se naládoval během úvodní poloviny soutěže, další čtyři přidal ve druhé půlce.



„Kynuté knedlíky jsou zrádné, jsou jiné než ovocné. Tyhle měly třicet deka. Nemohl jsem je zapíjet, jinak bych jich snědl jednou tolik. Bez pití se člověk rychle zahltí a hůře se mu jídlo polyká,“ povídal poté, co přidal další prvenství do bohaté sbírky v soutěžích jedlíků. „Kvůli dobré regeneraci si dám pivko a za hodinu nebudu vědět, co jsem jedl. Stačí, když se projdu a je mi dobře. Mám rychlé trávení. Chci si dát na Malé Úpě ještě guláš a ochutnat další polévky, abych měl plnou degustační kartu,“ plánoval navzdory právě pozřené megaporci deseti kynutých knedlíků.



Jaroslav Němec přitom není žádný tlouštík. Je mu 45 let a váží 85 kilo. „Hubenější lidi snědí někdy víc než ti silnější,“ poznamenal vyučený kuchař, který se živí jako skladník. Ve školce měl k jídlu odpor, nutili mu ho tam, teď naopak dobrovolně objíždí republiku kvůli soutěžím jedlíků. Za rok jich absolvuje kolem padesáti. „Začalo to před třinácti lety. Chlapi mě vyhecovali, abych se přihlásil na předkolo vyhlášeného Trnkobraní v pojídání švestkových knedlíků, a hned jsem postoupil až do finále do Vizovic,“ přiblížil začátky.

Veřejnosti se předvedl i v televizní show Česko Slovensko má talent. „Dostal jsem se až do finále v Národním domě, kde jsem během dvou minut jedl perníky, párky, banány a dva půllitrové jogurty. Porotce Jan Kraus to tehdy okomentoval, že takové výkony nepatří do talentové soutěže, ale do Guinnessovy knihy rekordů,“ připomněl svoje televizní vystoupení. U Jana Krause se poté představil v jeho noční show, kde během dvou minut spořádal 24,5 natvrdo uvařených vajec a dosáhl světového rekordu.



Za svůj nejlepší výkon považuje menu, které se mu podařilo sníst v průběhu festivalu žebrožrout: během dvou hodin při něm ve třech disciplínách do sebe nasoukal dvě kila žeber, půl kila prejtu a půl kila mrkve. Zdravotně je na tom dobře. „Nedávno jsem byl na kontrole u svého obvoďáka, který si mě chtěl pořádně proklepnout. Udělal mi rozsáhlejší testy a nakonec mi řekl, že můžu pokračovat dál. Přitom jsem měl trochu obavy, v rodině máme zvýšený cholesterol,“ přiznal.



Maxijedlík Jaroslav Němec tvrdí, že v běžném životě jí normálně. Nejvíce si pošmákne na ovocných tvarohových knedlících. Po soutěži v Malé Úpě zvažoval, kam vyrazit v neděli. „V pátek jsem byl u Jindřichova Hradce, v sobotu v Malé Úpě a v neděli vyrazím buď na soutěž v pojídání šišek s mákem v Bystřici nad Pernštejnem nebo do Sedlnice u Nového Jičína, kde se budou jíst žebra, prejt a mrkev,“ přemýšlel.



Nad tím, jaká je jeho vysněná soutěž, má však jasno. „Rád bych se jednou zúčastnil mítinku v New Yorku v pojídání hot dogů,“ vyslovil svoje přání.