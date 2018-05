Krajský festival začne v sobotu a potrvá do středy

Pardubicko – Festival otevřených muzeí a galerie, který zdomácněl pod zkratkou OMG, zve na netradiční zážitky.

Otevřená muzea a galerieFoto: archiv

Akci pořádá kraj, který chce lidem zdarma a poutavou formou přiblížit něco z činnosti svých kulturních zařízení. „Chceme zejména mladým lidem, ale i dalším zájemcům ukázat, že muzeum nebo galerie nejsou nudné instituce jen pro intelektuály. Mohou v lidech probouzet jejich výtvarné cítění, technické zájmy, připomínat historické souvislosti, nadchnout pro přírodu nebo prostě jim pomoct objevit vlastní kreativitu,“ řekl patron projektu a náměstek hejtmana Roman Línek.



Festival se letos uskuteční na několika místech kraje. Již v sobotu dopoledne ho otevře Regionální muzeum v Litomyšli, kde budou zájemci pod vedením výtvarnice Šárky Hrouzkové vytvářet prostorové objekty.

Štafetu programu přebírají v úterý Regionální muzeum v Chrudimi a Východočeské muzeum v Pardubicích.

V Chrudimi si návštěvníci vyzkoušejí, kterak se státi středověkým řemeslníkem Východočeské muzeum na Zámku Pardubice naváže na interaktivní výstavu Včely ze všech ú(h)lů. „Chceme vytvořit na velkém nádvoří obří obrazec včelích pláství ze slepotického žlutého písku. Uvítáme zájemce, kteří se na tvorbě tohoto rozměrného díla budou od 15 hodin odpoledne podílet,“ uvedla Kateřina Procházková Skůpová.



Závěr festivalu bude ve středu patřit Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě a Východočeské galerii. Technicky zaměřené muzeum ve Vysokém Mýtě nabídne rozpohybování obrázků a pohled do světa kinematografie. A nakonec se můžete rozhlédnout z valů pardubického zámku a své výtvarné dojmy směrem na město nebo směrem na zámek zvěčnit na monumentální plátno. To bude k dispozici spolu s pracovníky galerii až do 17 hodin.