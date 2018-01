Kraj zrekonstruuje jídelnu svitavského gymnázia

Svitavy – Jídelna svitavského gymnázia projde v následujících několika měsících zásadní rekonstrukcí. Modernizace stravovacího zařízení, které je součástí školy, vyjde bezmála na dvacet milionů korun.

Školní jídelna. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Záměr rekonstrukce vznikl před dvěma roky, připravoval se projekt, sháněly se finanční prostředky. K předání staveniště došlo v listopadu loňského roku, očekává se, že do jara proběhnou přípravné práce, a k odstavení jídelny dojde od konce března,“ vysvětluje ředitel gymnázia Milan Báča. Škola vznikla před více než padesáti lety, a přestože se o školní jídelnu starala, v mezích možností ji udržovala v chodu a částečně také modernizovala nákupem nových kuchyňských zařízení, dnes je podle ředitele v situaci, kdy nemůže efektivně fungovat. „Investorem obou veřejných zakázek, jak na stavební úpravy, tak na dodávku gastrozařízení, je Pardubický kraj,“ upřesňuje ředitel Milan Báča.



Omezení se, kvůli úpravám vzduchotechniky, na čas dotkne i prostor tělocvičny. Vedení školy rovněž řeší možnosti náhradního stravování žáků a zaměstnanců školy. „Nabízelo se využít služeb jiných školních jídelen ve městě. Toto řešení se však ukázalo jako velmi složité, docházením do jiných jídelen by se rozvrh výuky každý den prodloužil zhruba o hodinu,“ popisuje Milan Báča.



Škola proto využila zkušeností jiných jídelen a přišla s řešením stravování v náhradních prostorách školy. „Nepůjde o komfortní podmínky, ale o vyzkoušený model a hlavně krátkodobý model,“ domnívá se ředitel.

Rekonstrukce jídelny předpokládá zásadní stavební úpravy školní kuchyně, aby dispozičně odpovídala novým a moderním požadavkům. Mimo jiné budou vybaveny i prostory, kde se bude připravovat jídlo pro strávníky s bezlepkovou dietou. „Dojde také k úpravě dispozic prostor pro výdej stravy. Úpravy však nebudou zásadní, stoly a židle jsou téměř nové,“ přibližuje Milan Báča.



Rekonstrukce by měla být hotová začátku nového školního roku.