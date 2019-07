Letní prázdniny často slouží školám k nejrůznějším opravám či rekonstrukcím. Nejinak je tomu i letos.

Ilustrační foto - škola | Foto: Deník / Jiří Jelínek

Rada Pardubického kraje na svém prvním červencovém zasedání schválila návrh na poskytnutí finančních prostředků do školských zařízení na nutné opravy. Mezi nimi jsou i objekty na Svitavsku. Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola Svitavy se chystá na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem a tenisových kurtů. Dále by mělo být během prázdnin dodáno do školy IT vybavení a nové šatní skříňky. Celková suma činí 4,1 milionu korun.