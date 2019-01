Pardubický kraj - Přijímací zkoušky na střední školy, které kraj zřizuje, vypuknou 23., 24. a 25. dubna 2012

Ilustrační foto | Foto: Archív Deníku

Také v tomto školním roce bude Pardubický kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů.



„Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012. Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky bude stejně jako před rokem společnost SCIO, která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného Krajským úřadem Pardubického kraje,” prohlásila krajská tisková mluvčí Magdalena Navrátilová.



Z čeho se budou skládat zkoušky?



„Zkoušky na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů,” informovala náš Deník Navrátilová.



„Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto školním roce budou pevně stanoveny bodové hranice nutné pro přijetí pro první, a další kola přijímacího řízení,“ sdělila krajská radní pro oblast školství Jana Pernicová.



Tentokrát se už podle jejích slov nestane, že ředitelé středních škol sníží bodovou hranici v některém z dalších kol tak, že by to znehodnotilo význam přijímacích zkoušek a úsilí, které žáci přípravě na přijímačky věnovali.



„Toto řešení vzešlo ze společného jednání s řediteli středních škol na konci školního roku a také z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Snažili jsme se najít všechna slabá místa a dobrat se společně nejlepšího možného řešení,“ vyjádřila se Jana Pernicová.



V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám. „Vyslyšeni byli ředitelé obchodních akademií, pro které bude bodová hranice potřebná pro přijetí o něco nižší než u gymnázií, ale vyšší než u ostatních odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od ostatních středních škol, použijí jednotný systém bodování za prospěch uchazeče na základní škole,” pravila krajská tisková mluvčí.



Změní se kritéria pro přijímání žáků



Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších kolech přijímacího řízení.

„Žák bude přijat ke studiu maturitního oboru pouze tehdy, pokud dosáhne alespoň minimálně stanovené bodové hranice,” dodala Magdalena Navrátilová.



Přijímací zkoušky „nanečisto“ budou střední školy organizovat pro zájemce individuálně v průběhu měsíce března a poskytnou jim tak možnost absolvovat v předstihu srovnatelný test v prostředí střední školy, o kterou projevili zájem.



„Všechny informace k přijímacím zkouškám budou veřejnosti k dispozici na webu Pardubického kraje do konce října tak, aby příprava žáků na tyto zkoušky mohla probíhat za jasných pravidel v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol. Ředitelé základních a středních škol se dozvědí vše potřebné na společném pracovním setkání, které se odehraje od 21. do 25. listopadu na Seči,” uzavřela Navrátilová.