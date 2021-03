„Oslovujeme ambulantní specialisty, protože chceme jít cestou vzájemné dohody. Pokud se domluvíme, tak jim následně uložíme pracovní povinnost, aby měli nárok na náhradu za uzavřenou ambulanci ze zdravotního pojištění,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Asociace ambulantních specialistů, která lékaře zastupuje, má k povinnému zapojením svých členů výhrady. Obává se, aby nebyla specializovaná ambulantní péče ohrožena. Ve čtvrtek proto zaslala hejtmanům otevřený dopis.

„Jsme si vědomi závažnosti situace a kritického nedostatku zdravotnického personálu. Máme zájem na tom, aby naše pomoc v nemocnicích byla co nejlepší, ale na druhé straně máme zájem na tom, aby nedošlo k rozpadu ambulantní specializované péče,“ vysvětluje předseda asociace Zorjan Jojko.

Nemocnici Pardubického kraje, která začátkem tohoto týdne kvůli vyčerpání kapacit vyhlásila stav hromadného postižení osob, schází zhruba deset procent lékařů a patnáct procent sester. Právě nedostatek zdravotnického personálu je v krajských špitálech největší problém.

Kolik ambulantních specialistů bude nemocnice konkrétně potřebovat zatím není jasné. „Během dneška mají naše nemocnice sdělit počty v jednotlivých profesích, které jsou potřebné, abychom mohli zajistit péči v nejširším slova smyslu,“ uvedl ve čtvrtek Martin Netolický.

Podle mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové by měli soukromí lékaři a sestry nastoupit do šesti očkovacích center v kraji. Nemocnici by se tím uvolnily ruce pro zapojení zdravotníků z řad zaměstnanců.

„První skupinou, která bude oslovena, jsou lékaři s takzvanými souběhy. Jsou to ti, kteří pracují v nemocnicích a zároveň vykonávají svoji praxi jako ambulantní specialisté. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost z nemocnice, a proto by nyní svoji pozornost měli upřít právě tam, protože je potřebujeme,“ doplnil hejtman.

Stejně to vidí i Asociace ambulantních specialistů. „Doporučujeme, aby po dobu mimořádných opatření byla zakázána veškerá ambulantní činnosti lékařů se souběhy, aby byl minimalizovaný provoz ambulancí nemocnic a lékaři z těchto pracovišť byli převedeni na lůžka. O jejich ambulantní pacienty jsme schopni se postarat,“ říká Zorjan Jojko.

Krajská samospráva nepředpokládá, že by soukromí ambulantní specialisté pracovali v nemocnicích na plný úvazek. „Budu navrhovat, aby ambulantní sektor byl zapojen po jednotlivých službách, lékař či jiný zdravotník by po vzájemné dohodě s poskytovatelem zdravotní péče mohl sloužit jednu či dvě služby měsíčně,“ upřesnil hejtman Netolický.

Pardubický kraj současně pracuje na rozšíření kapacit vakcinačních center. Od začátku dubna by měl počet proočkovaných vzrůst až na 15 tisíc lidí týdně. „Od příštího týdne začneme rozšiřovat kapacity v současných očkovacích místech a zajišťujeme další místa pro očkování. Po otevřeném místě v Seči připravujeme také Rybitví, které se stane sedmým očkovacím místem a významně posílí kapacitu pro vakcinaci v západní části kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Příští týden by mělo do Pardubického kraje dorazit 9360 vakcín od společnosti Pfizer, která bude rozdělena do šesti očkovacích center, a další tisícovka dávek od společnosti Astra Zeneca.