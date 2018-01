Kraj postaví záchrance šest nových základen

Moravská Třebová – Jedna z nových výjezdových základen pro zdravotnickou záchrannou službu, které chce v nejbližších letech postavit Pardubický kraj, by měla vyrůst rovněž v Moravské Třebové.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Nové základny jsou připravovány ve třech vlnách. Chrudim a Pardubice jsou financovány z evropských fondů IROP a na obě je od prosince již vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele,“ přiblížil tiskový mluvčí kraje Dominik Barták.



Další dvě, které vzniknou v Holicích a Vysokém Mýtě, budou podle mluvčího financovány z letošního krajského rozpočtu. „Mají určené finance v rozpočtu a výběrové řízení na dodavatele se připravuje,“ upřesňuje Barták.



Výjezdová základna v Chrudimi v ulici Milady Horákové, jejíž výstavba přijde na 36 milionů, by měla být hotová na konci příštího roku. Se stejným termínem dokončení se počítá i u základny ve Starých Čívicích v ulici Na Štepnici. Investice na stavbu je o deset milionů nižší.



Pro novou základnu v Moravské Třebové se zatím hledá vhodný pozemek. „Bude se jednat o přemístění stanice z budovy polikliniky. Naše prvotní představa je v parametrech stanice v Hlinsku, což je přibližně 12 milionů korun. V letošním roce bychom připravili projekt a vyřešili majetkoprávní otázky včetně převodu pozemku na kraj,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Samotná stavba by podle radního Valtra mohla být zahájena v příštím roce.



S nalezením optimálního pozemku pro výjezdovou základnu záchranky pomáhá Pardubickému kraji moravskotřebovská radnice. Rychlá záchranná služba aktuálně užívá pronajaté prostory v budově Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Problém je však v tom, že současní majitelé, kterými jsou Alois Hloušek, do nedávna ředitel Nemocnice následné péče, lékař Jiří Pol a technicko-hospodářský náměstek nemocnice Stanislav Pastýř, chtějí nemovitost prodat. A tak nejen záchranka, ale i nemocnice se bude muset stěhovat. Kraj zvažuje odkup budovy, ale částka, kterou vlastníci požadují je pro vedení kraje nepřijatelná.



„Účastnil jsem se jednání na kraji, kde se řešilo, že současný majitel má úmysl majetek prodat. Majitel má představu o ceně, ale kraj ji akceptovat nechce. Proto vznikla myšlenka, že místo toho by kraj raději postavil něco nového,“ informoval na prosincovém jednání moravskotřebovského zastupitelstva Miroslav Jurenka s tím, že obě krajská zařízení, nemocnice následné péče i záchranka, by mohly jako teď i nadále sídlit v jedné, nové budově.



V případě výstavby výjezdní stanice záchranky radnice počítala s pozemkem na západním okraji města, při silnice I/35 naproti průmyslové zóně. Na jednání na kraji se však podle Jurenky hovořilo rovněž o možném využití pozemku uvolněného demolicí bývalé dětské nemocnice, který je přímo naproti současné nemocnice následné péče.



„S krajem jsem o pozemku pro výstavbu jednali. Slíbili jsme si, že bychom to do konce prvního čtvrtletí chtěli mít vyřešeno. Máme dvě varianty,“ sdělil starosta Miloš Izák. Sám se přiklání k lokalitě, o které byla řeč, totiž pozemkům mezi silnicí I/35 a průmyslovou zónou. „Narážíme tam ale na pozemek, který zabraňuje přístupu na parcelu. S majitele budeme jednat o možnosti zajištění přístupu,“ upřesnil starosta Izák.



O tom, zda kraj budovy odkoupí, případně kde se co bude stavět, by mělo být jasno v řádu měsíců.