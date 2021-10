Po dokončení modernizace silnice II/360 z Poličky přes Korouhev až po hranici s Krajem Vysočina za 85 milionů korun nyní kraj připravuje obnovu silnice II/362 z Poličky přes Jedlovou až na konec kraje.

„Pro čerpání evropských fondů máme v celém Pardubickém kraji připravené projekty za několik miliard korun pro příští programové období. V rámci 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu jsme uspěli s modernizací sedmikilometrového úseku silnice z Poličky přes Korouhev až po hranici s Krajem Vysočina, která je důležitou spojnicí směrem na Nové Město na Moravě. Ta byla již dokončena, a to za 85 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Opravy se dočká i komunikace, která vede Jedlovou. „První úsek z Poličky po Jedlovou máme připravený. V prosinci chceme zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jedná se o investici přesahující 110 milionů,“ řekl hejtman. Stavební povolení by mohl mít kraj v první třetině příštího roku. „Jakmile bude vyhlášena vhodná výzva evropských fondů, můžeme začít soutěžit. Stavba by tak mohla začít v roce 2023. Celkově se za oba úseky jedná o modernizaci téměř 14 kilometrů silnice,“ dodal Netolický.

Opravu potřebuje taky silnice z Borové do Oldřiše. Rekonstrukce pětikilometrového úseku silnice, která navazuje na budování kanalizace, vyjde kraj na 154 milionů korun. „Borová společně se sousední Oldřiší letos dokončila stavbu kanalizace. Na to navazuje naše rekonstrukce silnice v délce asi pět kilometrů za 154 milionů korun. Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat obslužnost celého území obou obcí, tak je stavba po dohodě s obcemi rozdělena na jedenáct etap s postupným dokončováním do roku 2023," uzavřel hejtman. Rozdělení investice kvituje s povděkem i samotný Pardubický kraj, protože jde o stavbu, na kterou nemají evropské dotace.