Jedná se o třetí sanitu, kterou kraj do partnerského regionu daroval. První slouží v nedaleké Koločavě, která je častým cílem českých turistů, druhá pak v Perečíně, který je partnerským městem Svitav.

„Kromě finančních prostředků na jednotlivé projekty se snažíme pomáhat v Zakarpatské oblasti také materiálně, a to především v oblasti zdravotnictví. To je zde vysoce podfinancované,“ vysvětluje hejtman Martin Netolický. I když se situace za poslední dobu mírně zlepšila, tak v horských oblastech jezdí dosud sanitní vozy i ze 70. let.

„V rámci pravidelné obměny vozového parku záchranné služby chceme pokračovat v uvolnění sanitek především do těchto oblastí, do kterých jezdí v letním i zimním období čeští turisté a mohou tak rychlou zdravotnickou pomoc potřebovat,“ dodal Netolický.

Kromě sanitek se podařilo opravit taky nemocnici v Koločavě. „V rámci dvou etap jsme po dohodě s místní samosprávou opravili dvě podlaží nemocnice. Ve spolupráci s našimi nemocnicemi akutní i následné péče jsme darovali některé chybějící přístroje, které u nás nahrazujeme, ale jsou plně funkční a mohou dalších několik let spolehlivě sloužit,“ podotkl hejtman. (ik)