Až půl druhé miliardy korun chce získat krajská samospráva z nového evropského investičního programu React EU. Finanční prostředky by Pardubický kraj rád vložil do zdravotnictví.

„Od počátku považujeme za prioritní čerpat prostředky na centrální urgentní příjmy v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Do výzev bychom rádi uplatnili také stavbu nemocnice v Moravské Třebové, stavby základen Zdravotnické záchranné služby na Seči a ve Vysokém Mýtě či investice do zařízení sociálních služeb,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Až tři miliardy

Původně hejtman hovořil o možnosti vyčerpat z programu až tři miliardy korun. „Při jednáních v průběhu léta a podzimu si Česká republika stanovila pro jednotlivé žadatele limity na podpořené projekty. Čekali jsme sice lepší podmínky, ale oproti původním kalkulacím, kdy jsme měli tyto velké projekty ve zdravotnictví financovat pouze z krajského rozpočtu, je i tento výsledek dobrou zprávou a zároveň maximem možného,“ řekl Netolický.

Více prostředků podle něj pro Pardubický kraj vyjednat nešlo. „I ostatní kraje nebo fakultní nemocnice potřebují tyto prostředky čerpat,“ dodal hejtman.

Podle krajského radního pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislava Valtra patří Pardubický kraj k nejpřipravenějším regionům. Možnost čerpat dotace se totiž vztahuje rovněž na projekty, které byly zahájeny už na začátku února loňského roku.

„Proto chceme uplatnit velkou část druhé etapy stavby centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí, kde můžeme získat na stavební část až 150 milionů. V případě Moravské Třebové, kterou jsme zahájili v září, se jedná až o 250 milionů korun,“ řekl Valtr. Podmínkou je, že stavby musí být hotové do konce roku 2023.

Finančně nejnáročnější stavbou, kterou krajská samospráva připravuje, je centrální příjem v Pardubické nemocnici. „Termín dokončení je opravu šibeniční, ale rozhodně není nereálný,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Výši finančních prostředků z projektu React pro rok 2021 zveřejnila Evropská komise před koncem října loňského roku. „Pro Českou republiku tato částka činí 838 milionů eur. Celkem by za období 2021 až 2022 měla obdržet asi miliardu eur,“ upřesnil mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Návrh na rozdělení dotací zatím prochází diskuzí. „Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu v současnosti vyhodnocuje připomínky všech partnerů a intenzivně komunikuje s Evropskou komisí finální návrh tak, aby jej následně mohl již vydiskutovaný poslat na oficiální schválení do Bruselu,“ podotkl Frček.

Rychlé schvalování

Následné schvalování by podle mluvčího ministerstva mohlo být ze strany Evropské komise velmi rychlé. Ovšem za předpokladu, že bude na evropské straně definitivně schváleno příslušné nařízení. „Předpokládáme, že definitivní návrh React EU do tohoto schvalovacího kolečka do Bruselu pošleme v lednu,“ dodal Frček.

Do zdravotnictví, na stavební akce a přístrojové vybavení by letos mělo směřovat 15,1 miliardy, do infra-struktury pro sportovce 2,7, stejná částka do sociální infrastruktury, na Integrovaný záchranný systém 5,2 a do cyklodopravy 1,4 miliardy korun. Celkem může republika vyčerpat přes 27 miliard.