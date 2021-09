Prvním velkokapacitním očkovacím centrem v kraji se stal sál Jana Kašpara v budově Reálky na krajském úřadě v Pardubicích. Následovaly nemocnice akutní lůžkové péče, zařízení následné péče i soukromé společnosti.

„V maximálním rozsahu jsme měli celkem 21 očkovacích míst po celém kraji, tak aby bylo očkování co nejdostupnější. Díky této síti jsem tak dokázali naočkovat i přes 6 200 osob za jediný den,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. V Pardubickém kraji navíc kromě stabilních očkovacích míst jezdí i očkovací kamion, který provozuje společnost Podané ruce. Ten kromě posílení očkování v Pardubicích a Chrudimi zajíždí do vybraných měst a vesnic.

„V době, kdy jsme potřebovali zkrátit čekací dobu na očkování v Pardubicích, nám očkovací kamion zásadním způsobem pomohl. Poté jsme se domluvili s provozovatelem na očkování v dalších městech a obcích, kde byl zájem, a potřebovali jsme zvýšit proočkovanost obyvatel. Takto jsme bez předchozí registrace prozatím proočkovali přes čtyři tisíce lidí,“ dodala Matoušková.

Kamion se v neděli přesunul do Holic, následně pojede do Letohradu, Lanškrouna, Moravské Třebové a 2. září dorazí do Dlouhé Loučky na Moravskotřebovsku.

Tím ale nemusí cesta kamionu skončit.

„Kontaktovali jsme ještě jednou starosty obcí s nabídkou přistavení kamionu a v tuto chvíli předpokládáme, že by mohl do kraje vyrazit znovu v polovině září. Opět by bylo možné očkování bez registrace dvoudávkovou vakcínou od společnosti Pfizer a jednodávkovou vakcínou Janssen," podotkl hejtman Martin Netolický.

Zatím má kraj potvrzený zájem o očkovací kamion například z Vysokého Mýta, Žamberku nebo Kladrub nad Labem.