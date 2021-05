Zejména na „dvojkách“ a „trojkách“ se většinou dějí opravy ve stylu záplat a plomb. „Plomby jsou běžné a dělá se to tak, ale kde jsou nové technologie a materiály,“ ptal se Jindřich Bulva ze Svitavska, kterému se nelíbí styl oprav silnic v regionu. Změnu na některé úseky silnic v Pardubickém kraji určitě přinesou evropské dotace. Vybrané silnice čeká kompletní rekonstrukce.

Zahájení další fáze příprav na modernizaci celkem 14 silnic druhé třídy schválili pardubičtí krajští radní. Odhadovaná hodnota všech zakázek je 2,5 miliardy. „Původně jsme vytipovali sedmnáct staveb s tím, že jsme následně nechali posoudit tyto úseky z hlediska splnění podmínek modernizací silnic, což je stěžejní podmínka, kterou je nutné v rámci projektů Integrovaného regionálního operačního programu splnit. Z tohoto posouzení nám vyšlo čtrnáct úseků, které nyní podrobně projekčně připravíme,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.

TICHÝ ASFALT

Mezi finančně a stavebně nejnáročnější stavby patří modernizace téměř 14 kilometrů dlouhého úseku silnice II/358 z Litomyšle do Nových Hradů. Ta vyjde na 360 milionů korun. „Vzhledem k délce úseku předpokládáme rozdělení do několika etap, abychom byli schopni zajistit standardní obslužnost území, a to včetně autobusové dopravy,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Michal Kortyš. V obcích chce využít takzvaný tichý asfalt. Otázkou ale je, zda to nebude na úkor jeho životnosti, jak mají zkušenosti lidé třeba v obcích ve středních Čechách. Tam vydržel tichý asfalt jednu zimu, než povrch popraskal. Na druhou stranu dokáže tichý asfalt snížit hluk až o 40 procent.

Mezi další velké stavby v kraji patří i modernizace desetikilometrového úseku silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Letohradu za více než 260 milionů korun nebo modernizace silnice z Týnišťka do Chocně za 250 milionů korun. Kraj chce připravovat více projektů najednou, aby měl dostatečnou zásobu pro případ komplikací. „Pokud se některý z nich dostane v rámci projektování do komplikací, můžeme v žebříčku priorit posunout jiný projekt. Nechceme, aby došlo k situaci, kdy bude příležitost čerpat prostředky, ale my nebudeme mít dostatečně připravené projekty,“ dodal radní pro evropské fondy Ladislav Valtr.

ČEKAJÍ DÁL

I tak ale zůstane v Pardubickém kraji řada obcí, kde budou na opravu silnice čekat dál. Jako třeba ve Sloupnici. „Nepamatuji, že by se tady někdy dělala nová silnice, jen se opravuje, ale to není dostatečné. Kraje silnice jsou zničené a provoz čím dál větší. Auta většinou jezdí prostředkem, protože po kraji to je hrůza. Jde mi o to, že všude okolo se dělají nové silnice a tady stále nic. Přitom každý platíme stejné daně a máme také nárok na rovnou silnici. Takhle si akorát ničíme vozy, ale daně platíme stejné,“ řekl Roman Mikulecký z Litomyšlska.