„Pracovní sešit Neboj se podnikat, který představuje soubor deseti příběhů, popisuje i přešlapy v podnikání tak, aby se žáci středního školství mohli zamyslet nad tím, kde jejich předchůdci nasekali chyby. Mohou o tom diskutovat a hledat cesty řešení. To by je mohlo nabudit k tomu, aby to zkusili a byli lepší,“ vysvětlil radní Pardubického kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropské fondy a inovace Ladislav Valtr.