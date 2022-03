Pardubický kraj chce přispět až 50 tisíc Ukrajincům na podnikání

/Умови Програми підтримки підприємницької діяльності для українських біженців/ Pardubický kraj chce pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří by se rozhodli tu zůstat dlouhodobě a podnikat. Na tyto účely vyčlenil dotace do výše 50 tisíc korun. Žádosti mohou Ukrajinci podávat do konce června.

Uprchlíci na krajském asistenčním centru pro uprchlíky v Pardubicích. | Foto: Deník/Klára Karasaridu

„Věříme, že se mezi uprchlíky najdou tací, kteří zde budou chtít podnikat. Proto chceme podpořit nejenom zaměstnance, kteří v našem kraji hledají práci, ale také začínající ukrajinské podnikatele,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Program je určen jak pro osoby s ukrajinským občanstvím, které teprve budou chtít získat živnostenské oprávnění a poté podnikat, tak i pro nově vzniklé podnikatelské subjekty s ukrajinským vlastníkem. Dotace do výše až 50 tisíc korun je určena na náklady spojené se získáním živnostenského oprávnění či založení firmy, ale také na náklady související se zahájením podnikání,“ vysvětlil Netolický. V krajském centru pro Ukrajince sníží provoz na polovinu. Uprchlíků ubývá Příspěvek mohou využít na pořízení živnostenského listu, materiál, nářadí, software a podobně. Podmínkou je, aby žadatel měl dlouhodobé speciální vízum a zřízený bankovní účet. Veškeré informace v češtině, angličtině i ukrajinštině jsou k dispozici na stránkách kraje - ZDE. „Ukrajince vnímám jako pracovité a houževnaté lidi. Většina z nich brzy po příchodu do naší země uvažuje, jak co nejrychleji získat práci, postavit se na vlastní nohy a zabezpečit své blízké. Přichází i šikovní řemeslníci, kuchařky či pečovatelky. Ti tak mohou být určitě brzy užiteční celé společnosti. Naším cílem nyní je takovým lidem pomoci se startem tak, aby mohli být brzy více soběstační,“ řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. Zájemci z řad Ukrajinců mohou o živnost žádat už nyní. Příjem žádostí bude ukončen 30. června. Dotaci by měli získat do tří měsíců od podpisu smlouvy o jejím poskytnutí.