Do projektu se může zapojit kdokoliv. Zájemci mohou přispět libovolným finančním darem na bankovní účet sboru. Lidé také mohou připravit sami krabici s dárky.

„Promyslete si, komu byste rádi věnovali dárek, jestli půjde o seniora, dítě, matku samoživitelku a co by pro dotyčného bylo vhodným a příjemným překvapením. Hotové krabice lze po telefonické domluvě nosit do Sborového domu ČCE ve Svitavách v Poličské ulici až do 17. prosince,“ vysvětlila Kotasová. Jako dárky potěší trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, drogerie nebo poukaz na nákup, hračky a věci do školy pro děti.