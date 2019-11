Letos si lidé rezervují dárky dopředu. K pondělí 25. listopadu je v Osíku volných z 300 dárků asi třicet, chybí balíčky pro kluky od 9 do 17 let.

„Kapacitu máme téměř naplněnou. Horké chvíle nás čekají při komunikaci s lidmi, kteří přivezou nezarezervované krabice. Už teď nejsou mnozí v pohodě s tím, že mají zabaleno a nezarezervováno,“ sdělila Božena Hanusová ze spolku Maceška v Osíku.

Akce trvá od 25. listopadu do 5. prosince. Své krabice mohou lidé nosit v pondělí od 9 do 11 a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. Sbírku podpořila 3. základní škola v Litomyšli, která organizuje Vánoční koncert a na něm se budou vybírat peníze na Krabice on-line. Koncert se uskuteční 19. prosince v 16.30 hodin v Městské sportovní hale v Litomyšli.