Rybářské sdružení Vysočina založilo osadu Pod kopcem asi před sedmnácti lety, když stavělo rybník. Původně to měla být jen rekreační chatová oblast. Dnes je ale situace jiná. V osadě bydlí trvale několik lidí a chtějí lepší podmínky pro život.

„Osadní výbor je jediné řešení našich problémů. Sice je tady k trvalému pobytu přihlášeno jen třináct lidí, ale musíme hledat cestu jak komunikovat s městem. Chceme být právoplatnými občany Poličky. Proč by lidé ve městě měli mít jiné výhody než my tady,“ vysvětlil Tomáš Hořínek, který v osadě Pod kopcem žije se svou rodinou. Problémů přibývá zejména v zimě, kdy je jediná příjezdová cesta mnohdy kvůli sněhu a ledu nesjízdná.

„Ve špatném stavu je i cesta přes hráz a komunikace k domům, všude je voda, vyvěrají tu prameny a stékají po cestě. V zimě udělají na cestě ledovou krustu. Jde nám hlavně o to, aby se sem dostala záchranná služba. Žijí tady důchodci i děti. Kdykoliv se může něco stát. To je největší problém, co nás akutně trápí,“ sdělil Hořínek. Jedním dechem dodal, že dolů se v zimě nechce ani popelářům. Osada nemá navíc kanalizaci, takže majitelé domů si musí pravidelně zajišťovat vyvezení jímek.

Lidé z osady Pod kopcem v Poličce chtějí založit osadní výbor.Zdroj: Deník/Iveta NádvorníkováProblémů je už v osadě tolik, že se místní lidé dali dohromady a žádali o založení osadního výboru, který by ulehčil komunikaci s městem a úředníky. Požadavek předložili osadníci zastupitelstvu. Neuspěli. Pro zvedli ruku jen čtyři zastupitelé. „Zřízení osadního výboru pro tuto lokalitu zastupitelé nepodpořili. Doporučili jiné formy spolupráce s městem,“ podotkl starosta Martinů. Rekonstrukce jediné příjezdové cesty není v plánu.

Rybáři i město si stojí za svým, že jde o chatovou oblast. „Lidé, kteří si tam zřizují trvalé bydlení, musí počítat s horší dojezdností integrovaného záchranného systému a dalšími problémy, které bydlení v této lokalitě přináší. To neznamená, že zastupitelstvo nechce problémy s kvalitou cest nebo kanalizací řešit,“ dodal opoziční zastupitel Štěpán Vlček.

Podle starosty lidé žádají opravu cesty i vybudování kanalizace. „Těm lidem rozumím. Musíme si ale na rovinu říct, že si pozemek koupili velmi lacino a nikdo jim nic neslíbil. Nezbývá, než aby se lidé spojili. Je na nich, aby našli co nejlevnější technické řešení,“ uvedl Martinů. Osobně nevidí problém, aby město dávalo ročně pár desítek tisíc korun na údržbu nebo opravy. „Musí se ale postarat hlavně sami lidi,“ konstatoval starosta.

Lidé Pod kopcem se nevzdávají a budou dál jednat o založení osadního výboru. Jde jim jen o jedno, chtějí zlepšit komunikaci s městem a mít stejné podmínky jako lidé přímo v Poličce.

„Chtěli jsme využít projekt Zelená úsporám a udělat si soláry na výrobu elektřiny, abychom šetřili životní prostředí. Můžeme si je udělat, ale nedostaneme na ně dotaci. Osada je totiž v územním plánu jako rekreační oblast,“ přiblížil další problém Tomáš Hořínek. Lokalita má podle obyvatelů části Pod kopcem do budoucna velký potenciál, ale pouze tehdy, když se změní v územním plánu na domovní zástavbu a zdejší domy nebudou jen rekreačními objekty.

„Hlasy pro změnu zazněly mockrát. I já podporuji, abychom z toho udělali legitimní část města. Ale není to jednoduché. Bude to administrativně složité a nemusí se to ani povést. Na druhou stranu nepovažuji za klíčové, jestli se změní osada v územním plánu. Klíčový není ani osadní výbor, ale síla lidí, aby někdo zvedl prapor aktivity. V první řadě je to jejich starost,“ uzavřel Martinů.

Rybářské sdružení Vysočina koupilo v minulosti v lokalitě pět hektarů půdy. Postavilo vodní nádrž a připravilo zhruba padesát parcel. K nim po složitých jednáních dovedlo elektřinu a pitnou vodu. V současné době je zastavěna asi polovina pozemků.