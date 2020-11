Vánoce si bez stromečku můžeme jen těžko představit. Pořízením kavkazské jedle nebo stříbrného smrku z Hradce nad Svitavou navíc podpoříte opuštěná zvířata ze Zeleného Vendolí.

Vánoční stromky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

To jsou vánoční stromky, které pomáhají. Prodej se uskuteční od 29. listopadu do 23. prosince v dolní části obce Hradec nad Svitavou. Kavkazská jedle nebo stříbrné smrky mají od 120 do 280 centimetrů. Ceny se pohybují od 360 do 790 korun. Prodej se koná každý den od 13 do 18 hodin. Část z celkového výtěžku prodejci darují záchranné stanici zvířat Zelené Vendolí.