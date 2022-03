„Objekt dnes patří soukromníkovi, který ho pronajímá několika rodinám. Před lety ho prodával a chtěli jsme statek koupit,“ uvedl starosta Dalibor Šebek. Obec měla připravené peníze a smlouva byla před podpisem. Majitel ale na poslední chvíli couvnul. Starosta by chtěl ovlivnit, co se bude na statku dít. Kaléšek už by sem ale znovu nestěhoval.