Koupaliště v Ústí a Moravské Třebové mají za sebou opravy

Svitavsko, Orlickoústecko - Horké léto začalo letos už v květnu, a tak plovárny někde otevřely s předstihem. Nabízejí i řadu novinek.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Karásek Jan

Už dva týdny jsou některé plovárny v regionu v obležení plavců. Léto totiž letos přišlo mnohem dříve. Koupaliště a aquaparky hlásí novinky.

V Moravské Třebové první plavci skočili do vody už 25. května. Novou podobu má terasa vedle stanoviště plavčíka. „Stav terasy byl již havarijní. Povrch jsme nově upravili, aby jej návštěvníci mohli bez omezení využívat. Jako podklad jsme zvolili pochůznou fólii, která návštěvníkům nabízí vysoký komfort. V plánu máme také rekonstrukci oplocení u vchodu do aquaparku,“ uvedla jednatelka technických služeb Gabriela Horčíková. V areálu koupaliště v Moravské Třebové mohou návštěvníci využívat také hřiště pro plážový volejbal, kam byl navezen nový písek, a tenisový kurt.

Rekonstrukci má za sebou i aquapark v Ústí nad Orlicí, který je ovšem ještě zavřený. Plovárnu otevřou 22. června.

Po loňské sezoně začala v aquaparku v Ústí nad Orlicí rozsáhlá rekonstrukce bazénů, došlo na instalaci nerezových van. Keramické obklady byly totiž už v havarijním stavu a docházelo ke značným ztrátám vody, která unikala netěsnícím dnem.

V nerezu

Při rekonstrukci došlo k demolici částí bazénů, odkrytí a úpravě technologických rozvodů a instalaci nerezových van a brodítek ve všech bazénech. „Zvolili jsme nerezovou konstrukci, protože má vyšší životnost než jiná řešení a minimalizuje riziko úniků vody. V průběhu rekonstrukce jsme byli nuceni, po jejich odkrytí, reagovat na skutečný technický stav některých částí jak technologie, tak i stavebních částí a řešit celou řadu technických problémů. Z tohoto důvodu budou celkové náklady rekonstrukce činit zhruba 34 milionů korun oproti předpokládaným třiceti,“ vysvětlila Markéta Vojvodíková ze společnosti Tepvos.

Novinkou budou v ústeckém aquaparku atrakce ve velkém bazénu, zejména v dětské části. Drobným nedostatkem zřejmě bude při otevření ještě ne zcela ideální stav travnaté plochy, kdy některé části zasažené stavbou budou bez trávníku. Ten bude sice zasetý, ale musí se počkat, až vyroste.

Změny čekají na návštěvníky na koupališti v Dolním Újezdu u Litomyšle. To se změnilo po desítkách let na plavecký bazén (viz foto). Parta sportovců z SBR - Tri Team Litomyšl, kteří se v obci účastní triatlonu, si udělali na koupališti brigádu. V hlubokém bazénu namalovali plavecké lajny. V letošním roce to bude první sezona od roku 1957, kdy bylo koupaliště dáno do provozu, kdy se budou plavci moci orientovat podle dna tak, jako to známe z krytých bazénů. Plovárna je otevřená od neděle 10. června.