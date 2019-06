„Opravovali jsme bazén, předělali fasádu a kolem bazénu je nově umělý trávník. Vylepšili jsme kuchyň v restauraci,“ řekl jeden z provozovatelů koupaliště Martin Hanč. Oproti loňskému roku v Cerekvici zdražili o deset korun. Vstup pro dospělého stojí šedesát korun, děti od sedmi let zaplatí třicet korun. Provozovatelé se nedostatku návštěvníků nebojí.

„Provoz koupaliště máme na starosti od loňska. Po zdražení litomyšlského koupaliště navíc očekáváme ještě větší zájem,“ dodal Hanč. Nižší vstupné a větší klid. Pro mnoho lidí důvody, proč zajet na koupaliště do okolních vesnic. Cena se pohybuje od čtyřiceti do šedesáti korun na dospělého. „Do Litomyšle chodím jen výjimečně. Raději vezmu děti do Dolního Újezdu, Cerekvice nebo jen na bazén za sokolovnu. Cena vstupného v Litomyšli za to podle mého opravdu nestojí,“ řekla maminka tří dětí Lucie Lenochová.

Peníze obvykle nehrají roli v případě, že plovárnu navštíví lidé jen příležitostně. Každodenní vstupné ale už zasáhne rodinný rozpočet více. (rys)