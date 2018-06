Kostýmy ze slavných oper zaplnily komnaty zámku

Litomyšl - Reprezentační sály zámku v Litomyšli zaplnily operní kostýmy. Nová výstava Krása (v) kostýmu představuje výběr nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla.

Ilustrační foto.Foto: Petr Šilar

Litomyšlský zámek letos slaví 450 let od založení a současně se uskuteční 60. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. „Návštěvníci reprezentačních pokojů na základní prohlídkové trase se mohou těšit vedle klasické prohlídky na výstavu Krása (v) kostýmu. Jedná se o výběr nejkrásnějších operních kostýmů z Národního divadla. Je doplněný o základní historické údaje a fotografie z představení, z nichž některá měla své místo i v programu festivalu Smetanova Litomyšl,“ sdělila kastelánka zámku Zdeňka Kalová.

Výstava zahrnuje přes dvě desítky kostýmů, jejichž výtvarníci jsou známí nejen na divadle, ale také třeba ve filmové tvorbě. „Namátkou jde o Theodora Pištěka, Josefa Jelínka nebo Martina Čorbu. Představí inscenace, na jejichž vzniku se podíleli slavní čeští umělci jako Eva Urbanová, Jiří Bělohlávek či Ondřej Havelka,“ dodala kastelánka.

Výstava je přístupná od 1. června do 31. srpna, a to vždy od úterý do neděle v rámci prohlídek základní trasy. A navíc vstupenka na jakýkoliv festivalový pořad konaný na druhém nádvoří zámku je v běžné otvírací době zámku zároveň jednorázovou vstupenkou na prohlídkový okruh a kostýmní výstavu.